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看見幸福台灣／國泰人壽花蓮舉辦籃球營 培養團隊精神

經濟日報／ 李淑慧
國泰人壽攜手國泰女籃，在花蓮舉辦明日之星籃球夏令營，透過籃球活動帶來的趣味與活力，帶領花蓮地區的小朋友體驗打球的樂趣。國泰人壽／提供
國泰人壽攜手國泰女籃，在花蓮舉辦明日之星籃球夏令營，透過籃球活動帶來的趣味與活力，帶領花蓮地區的小朋友體驗打球的樂趣。國泰人壽／提供

2024年4月花蓮發生芮氏規模7.2的大地震，不僅多處地區傳出災情，也重創花蓮經濟，之後餘震連連，更讓當地居民十分不安。同年10月，國泰女籃前進花蓮，聯手國泰人壽花蓮在地通訊處，共同舉辦明日之星籃球夏令營，希望透過籃球活動帶來的趣味與活力，帶領花蓮地區的小朋友體驗打球的樂趣，享受運動帶來的快樂。

國泰人壽舉辦的明日之星籃球夏令營雖歷經挑戰，但最終成功帶給孩子們滿滿的收穫。活動原訂於暑假期間舉行，因受颱風侵襲影響延期至10月，雖然10月再次遇上颱風干擾，但幸運的是，颱風在活動前幾日離境，讓籃球營得以如期舉行，孩子們終於盼到籃球明星來親自教學。

國泰女籃總教練鄭慧芸表示，這次的籃球營吸引80位同學參加，活動當天由國泰女籃的球員擔任隊長，參加營隊的同學有來自各年齡層，程度也不太一樣，活動是以趣味的方式引導孩子學習基本動作、參加對抗賽等。

鄭慧芸分享，營隊的小朋友有些比較活潑，當隊長教學上籃時，他可能會比較想投籃，在面對團體對抗賽時，學員也有立即應用隊長的指導，當天大家都很投入也玩得很開心，相信他們也收穫滿滿。

參與活動的國泰人壽花蓮展美侖通訊處經理田樹華表示，營隊的小朋友來自不同的年級，彼此互不認識，卻能在短時間內迅速分工，確認好各自負責的攻防位置、展現出驚人的團結力，最終成功奪下比賽冠軍，這樣的團隊精神非常值得學習；通訊處的同仁雖以無給職身分參與志工服務，但每次公益活動結束後，團隊們都感到滿滿的成就感，為能以行動服務大眾而感到驕傲。

參加營隊的李同學表示，打球是他的興趣之一，這也是他第一次參加籃球營，在營隊裡學到基本的動作、團隊精神，尤其比賽時隊友間需要互助，活動也給他很多啟發；家長李先生說，花蓮的資源不如外縣市來得豐富，且在地震後很多活動都取消了，國泰女籃這次來到花蓮指導，對較少接觸專業團隊的小朋友幫助很大，也希望之後還有能有參加活動的機會。

國泰女籃已經許久未到花蓮舉行籃球營，這次舉辦營隊花蓮國泰志工當天也出動40人到場協助活動進行，更擔任起小朋友的啦啦隊，讓同學在場上能盡情揮灑。 

國泰人壽 營隊

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