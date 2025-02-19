央行：三指標…看見不動產信用管制成效

中央銀行最新報告指出，在央行加重不動產信用管制措施力道後，成效已逐漸顯現，具體指標包括房市交易降溫、民眾對房價看漲的預期心理趨緩，及國銀辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。

首先，房市投機交易需求下降、交易量縮減。2024年下半年起房市交易降溫，全國買賣移轉棟數年增率由2024年7月的31.8%降至2024年12月的-11.7%。其次，民眾對房價看漲的預期心理趨緩，國泰金控「國民經濟信心調查」的民眾購屋意願指數由2024年5月的-38降至2024年12月-52，回到2023年初水準。第三，國銀辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。無自用住宅民眾購屋貸款餘額占購置住宅貸款餘額比率由2023年1月的57%，升至2024年12月的61.4%。