打炒房…四年金檢160次

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行打炒房見成效。央行2021年起加強辦理有關金融機構辦理不動產抵押貸款業務專案金檢，至今年1月底止，專案金檢共計160次，檢查對象包括銀行、信合社、農會信用部、壽險公司、中華郵政壽險處及票券公司。

金檢重點包括機構辦理購置住宅、購地、餘屋及工業區閒置土地抵押等貸款的核貸條件，如貸款成數、寬限期等有無違反央行規定。

立委黃珊珊先前提案，要求央行兩個月內就「如何精進不動產信用管制措施檢討」及「近五年實施金融檢查狀況」向立法院財政委員會提出書面報告，該報告昨（18）日出爐。央行指出，為避免借款人藉由跨行匯款轉帳使承貸銀行無法追查貸款資金流向，以規避央行規定，亦查核金融機構辦理不動產貸款後的資金流向，如有發現不符原訂授信用途者，均請承貸金融機構檢討改善。

壽險公司 央行 炒房

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