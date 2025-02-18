富邦旗艦50 ETF 24日開募

今年台股波動機率大，富邦投信提醒投資大眾，採用新一代市值型ETF—富邦旗艦50（009802）主打的動能策略，可以降低選股與擇時的困難。該ETF將於下周一（2月24日）開始募集至2月26日，富邦投信官網同步開放預購，上周甫開放便湧入近百筆預購單，顯見多數投資人認同動能策略的有效性。

所謂動能策略就是，利用強勢股股價在上漲一段時間之後，會有繼續延續上漲的特性，每年在固定時間點進行測算與換股的策略。

簡言之，動能因子的特色就是漲時重勢，強者恆強、順勢而為，緩漲急跌時，復原能力強。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，從基本面來看，2025年將是區間波動為主的行情，進入多頭整理格局機率大，因此，與其在各種消息的影響下殺進殺出，不如持之以恆使用動能策略。

面對國際金融重大事件造成的短期波動加劇，徐翊達推薦使用動能策略來降低選股與擇時的困難。以009802來說，其追蹤的臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，選股邏輯就是因為大型股行情的股價延續性較強，不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股上漲動力，讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。

徐翊達分析，股價延續性是動能策略的核心，只要行情在多頭行進的盤整中，動能策略會比較容易取得比大盤更好的績效。至於動能策略的選擇標準，先判斷未來三到六個月只要不是進入空頭，那麼動能策略就有發揮的餘地，甚至有超越大盤的機會。他建議，存高股息或存市值都是為了資本增值，而動能策略累積速度更快。

富邦投信表示，本月富邦投信官網預購開跑前，客服電話詢問度大增，加上平台線上開戶當日即可完成，使得線上開戶人數平均大增五倍，預購首日已出現單筆百萬元申購單。