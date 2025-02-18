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外幣存款排名大搬風！北富銀踢走兆豐首奪后 這家公股動能最強

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2024年底國銀外幣存款餘額15兆1,100億元寫史上巔峰。示意圖。 聯合報系資料庫
據金管會統計，2024年底國銀外幣存款餘額15兆1,100億元寫史上巔峰。示意圖。 聯合報系資料庫

據金管會統計，2024年底國銀外幣存款餘額15兆1,100億元寫史上巔峰，全年大增1兆854億元，增額是史上第四大量；前十大排名大洗牌，除中信銀三連霸外，北富銀首奪后，兆豐列第三，臺銀更在睽違四年後重返前五大，位居老四，玉山銀屈就老五。

換言之，2024年銀行各顯神通，卯力吸收企業或個人戶外幣存款。以前十大外存行來看，2024年臺銀年增1,914億元刷史上新高，成長動能最強，推升臺銀外存餘額1兆998.5億元，排名從第七晉升到第四強。

北富銀也不遑多讓，2024年年增1,737億元，增額是其史上次高，一口氣推升北富銀外存餘額攀升到1兆2,598億元，更在去年最後一個月、以240億元之差踢走兆豐銀首度奪后冠，兆豐銀餘額1兆2,358億元列第三。

銀行主管說，各銀行吸收外幣存款有三大好處，一、台美仍有利差，可續做Swap賺投資收益，二、從外存戶中挖掘財管大戶，三、外幣資產池愈大，資金成本愈低，有助提升淨利差。

尤其2025年美國續持降息步伐，有愈多低成本外幣存款轉作外幣放款，就可消弭利差微降的負面影響。

一家大型民營銀行主管說，2025年雖市場因各項政策議題持續波動，降息步調趨緩但仍是趨勢，估外幣存款量短期持平，另一家行庫主管更樂觀，認為降息減速、台美利差仍大，外幣存款仍具吸引力。

金管會公布，2024年12月底國銀外幣存款餘額15兆1,100億元續寫史上高峰，月增513億元，連四個月成長；但若以12月底美元兌台幣匯率32.781元換算，12月底外幣存款餘額4,609億美元卻是五個月低點，月減30億美元，連三個月下滑。

金管會指出，國銀外幣存款刷高有2大主因，一、美元對台幣升值，強勢美元換成弱勢台幣時，國銀外幣存款餘額自然「增胖」，二、出口暢旺，企業海外貨款匯入也存放外幣部位。全年外幣存款年增7.7%略高同期美元6.7%升幅，顯示剔除匯率因素後，整體外存水位僅微幅走升。

2025年1月美元對台幣小貶，加上農曆春節、企業還款需求增加，市場估可能會讓外幣存款水位略微下滑。

外幣存款2024年前十大排名，中信銀外存餘額1兆4,557億元連三年稱霸，北富銀1兆2,598億元奪后，兆豐銀1兆2,358億元列第三，第四強是臺銀1兆998億元。臺銀是從2020年跌落前五大後，睽違四年後再度擠入前五大。

兆豐銀 台幣匯率

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