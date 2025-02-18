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新制勞退16億美元「全球氣候轉型被動股票型」委外代操 將徵選四業者

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局。聯合報系資料照
勞動基金運用局。聯合報系資料照

勞動基金運用局18日公告，將辦理新制勞工退休基金114年度國外投資「全球氣候轉型被動股票型」委託經營公開徵求受託機構。本次預計擇優徵選4家資產管理公司，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元，於3月26日下午5時前截止投標。

勞動基金運用局表示，這次委託採用 MSCI World Climate Action Index作為參考指標，該指數專注於衡量企業在氣候轉型方面的領先表現，並篩選各行業中排名前50%的企業，以確保行業均衡配置，進而捕捉更廣泛的轉型投資機會。本次委託係透過被動型委任方式，期以相對較低成本獲取國際股票市場報酬，同時分散投資風險及掌握綠色投資機遇，確保基金獲取長期穩健收益。

因應全球淨零轉型趨勢，勞動基金運用局逐步將永續發展理念納入投資決策，並陸續辦理多項與永續投資相關之國外委任投資案，包含「111年全球氣候變遷增值股票型」、「113年全球永續不動產有價證券型」等委任評選案，這次委託則以氣候轉型為核心主題，在確保基金獲取長期穩健收益的同時，期透過資本市場力量，發揮機構投資人的影響力，引導企業重視並落實永續發展，為全球永續發展帶來正向助力。

勞動基金運用局進一步表示，勞動基金資金運用一向秉持長期穩健收益原則，配合基金規模成長，在既定的年度資產配置計畫下，規劃辦理各項基金投資，持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產，而本次委託案為例行之資金配置，係依年度資產配置規劃之資金運用。

勞動基金 股票

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