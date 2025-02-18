永續債 今年來發行262億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心推動永續發展債券成果豐碩，發行金額在國際交易所中名列前茅，已經連續四年發行量突破千億元。今年來申請發行案件持續熱絡，截至昨（18）日已經有八檔永續發展債券發行，發行金額約262億元。

櫃買中心表示，綠色債券今年來已發行六檔，發行總金額合計約230億元，包括高雄市政府發行三檔共25億元、台北富邦商業銀行發行一檔25億元、法國電力公司發行一檔164億元，以及法商法國巴黎銀行台北分公司發行一檔16.5億元。

其中，法國巴黎銀行台北分公司在2月發行的綠色債券，發行期限為10年期，票面利率為固定利率2.25%，債券評等標準普爾評等等級為A+。

在社會責任債券方面，今年來已發行一檔，為台北富邦商業銀行發行一檔25億元。至於可持續發展債券，今年來已發行一檔，為渣打銀行發行一檔7億元。

此外，桃園市政府已取得可持續發展債券資格認可，申請額度60億元，預計第1季將發行我國首檔可持續發展政府債券，也是第一個以社會住宅列為投資計畫項目的政府機構發行人。

債券 台北富邦商業銀行 櫃買中心

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