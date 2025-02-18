公司治理評鑑宣導 熱

公司治理評鑑邁向第12個年度，臺灣證券交易所協同櫃買中心，自3月4日起於台北、新竹、台中及高雄等地舉辦六場次「114年度公司治理評鑑宣導會」，因評鑑指標內容、計分方式受上市櫃公司高度重視，已吸引近2,000人報名。

公司治理評鑑自2014年實施以來，評鑑指標內容、計分方式及評鑑結果，持續受到上市公司高度重視。證交所指出，本次宣導會睽違六年首度恢復實體舉辦，目前各場次宣導會報名情形相當踴躍，截至目前為止已近2,000人報名，報名開放至2月26日，額滿將提前截止。

證交所表示，114年度公司治理評鑑是依循「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」、「打造台灣成為亞洲資產管理中心」及轉型ESG評鑑規劃內容，另參考國際重要公司治理及永續發展趨勢、國內新修正的法規、函釋及政策，與各界反饋意見等，總計新增九項指標、修正11項指標、刪除14項指標，並調整四項指標的題型。

為引導公司重視股東權益，強化其創造長期價值能力，證交所表示，本屆評鑑新增「制定提升企業價值具體措施」指標，希望推動公司董事會重視該計畫制定，並自發性上傳公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」對外揭露。

此外，為鼓勵公司重視氣候變遷議題，並強化溫室氣體等揭露情形，增修「揭露過去一年溫室氣體範疇三類別及年排放量」、「制定環境管理制度」、「制定能源管理計畫」及「導入內部碳定價」指標，並將「揭露2030年減碳目標、策略及行動計畫」列為進階加分要件。

另為推動公司重視員工職涯發展，新增「制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫」及「定期進行員工滿意度調查」指標；為鼓勵公司重視消費者權益，新增「制定個人資料保護政策」及「制定保護消費者或客戶權益政策及申訴程序」指標等。

證交所表示，此次宣導會除加強說明評鑑指標修正重點，搭配以釋例方式說明評鑑指南外，主題尚包含公司治理相關規章近期修正內容說明、ESG資訊揭露與近期推動措施，另邀請臺灣指數公司代表，進行IR議合服務平台介紹。