台企銀Hokii數存升級新戶 存款完成任務最高享年息2.9%

想要實現人生的第一桶金，儲蓄無疑是投資理財的重要基石，台企銀（2834）為了讓小資族有感儲蓄，2025年Hokii數位帳戶升級全新戶台幣最高年利率2.9%優惠利率、既有戶最高2.7%的優惠利率專案，並全新推出「Hokii存錢筒」365好好存存錢方案，存好存滿給優利最高2.4%及抽獎好禮，是幫助小資族善用優利活存無痛儲蓄的首選。

台企銀自即日起至2025年12月31日止，Hokii台幣數位帳戶升級優惠利率，優惠限額新台幣15萬元內，全新戶優惠利率至2.1%、既有戶優惠利率至1.9%。存戶只要再完成指定任務，分別是當月指定日存款餘額達22萬元、綁定台灣Pay消費滿額、Hokii外幣數位帳戶美元活期存款達標、投資基金等四項，每完成任一項任務，再加碼0.2%利率一個月，最多加碼0.8%，每月完成每月都享加碼利率，等於全新戶最高可加碼至2.9%，優惠期間存好存滿，最高年息4,350元；既有戶最高可加碼至2.7%，最高年息4,050元。

儲蓄需要強大的自我控管與毅力，台\企銀為了讓年輕人無痛儲蓄，首波推出「Hokii存錢筒」365好好存服務，每天自動為用戶存入一筆小額金額，第1天存1元、第2天存2元，以此類推，第365天存365元；客戶也可以選擇反序存錢方式，第1天存365天，每日逐減1元至第365天存1元，一年365天累計存款有6萬6,795元，存滿提供最高2.4%優惠利率，自動存錢期間還有趣味性十足的存錢里程碑活動，用戶達成指定存入次數即可參加抽獎，最高可獲500點台灣Pay紅利點數（10點折抵新台幣1元），讓儲蓄更簡單有趣並養成存錢紀律。

台企銀Hokii外幣數位帳戶更翻倍加碼提高美元活存優惠利率限額，只要美元活存1萬美元存款額度內，按台企銀美元固定利率牌告9個月計息。