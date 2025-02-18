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土銀：今年首重提升綠色授信 盼擴大低碳轉型等貸款

中央社／ 台北18日電

土銀今天召開年度行務會議，董事長何英明表示，除鞏固不動產金融領導地位，今年首要方針為提升綠色授信，擴大永續領域授信，包含再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款等。同時，將推動財管2.0等業務，並期許獲利再創新高。

土地銀行今天召開114年度行務會議，邀請財政部政務次長阮清華出席致詞。會議中何英明及土銀總經理張志堅期許，持續深化不動產專業銀行核心優勢、拓展新興商機，以期獲利再創新猷。

阮清華致詞時指出，土銀除績效亮眼，更在中小企業振興融資方案、六大核心戰略產業推動方案、勞工紓困貸款、0403花蓮震災貸款等政策皆全力配合，期許土銀繼續發揮國營銀行社會責任，展現穩定社會、與民共榮的核心價值典範。

何英明致詞時則表示，土銀去年稅前盈餘達新台幣187.29億元歷史新高，備抵呆帳覆蓋率更達到1887.08%，逾放比僅0.09%，展現強勁財務體質，以穩健步伐迎接新的一年。

何英明指出，展望今年，除了鞏固不動產金融領導地位外，土銀首要方針為「提升綠色授信」，積極拓展ESG相關永續發展融資，土銀113年綠色融資授信餘額不僅年增4成，主辦的ESG永續績效連結聯貸案總金額也比前1年成長超過1倍。

何英明提到，希望土銀擴大永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、台電供應商融資等業務，另運用授信條件連結ESG指標，引導合作夥伴加入綠色金融行列，優化企金獲利結構。

同時，何英明指出，土銀期許在「強化經營韌性」方針下，從資金運用、獲利提升、風險管理等範疇強化更深厚的金融韌性；土銀規劃調整台、外幣存放款結構，提升活期存款比率及擴大存放款利差，且推動財富管理業務走向「財管2.0」，強化財務管理與資金運用，打造多元獲利引擎，同時持續健全風險管理機制，建立遵法文化，穩固資產品質。

此外，何英明強調，土銀今年也將以「善用新興科技」為方針，在AI與大數據時代來臨之際，評估人工智慧、高效能運算及生物辨識技術結合金融科技，使用數據分析、資料整合與精準行銷，藉此推動智能客服與RPA運用（機器人流程自動化）提高內部作業效率，發展行動支付應用、數位存款、無卡提款服務，建立多樣化金融生態圈，提供更貼近客戶需求的服務。

ESG 土銀

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