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台中銀獨立董事擔任一日客服 關注第一線客戶服務

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行獨立董事陳必達（右）擔任一日客服，體驗第一線服務。台中銀行／提供
台中銀行獨立董事陳必達（右）擔任一日客服，體驗第一線服務。台中銀行／提供

為推動以客為尊的企業文化、實際了解客戶需求及前線服務運作，台中銀行（2812）獨立董事陳必達親至電話客戶服務中心擔任一日客服，實地參與第一線的服務工作，展示銀行高層對基層服務的重視，更體現對客戶服務工作的關注。

台中銀表示，獨董陳必達日前加入客服團隊，親自聆聽客服人員面對不同客戶的提問與需求，包括存款、貸款、信用卡及數位銀行操作等，感受到客服人員接聽客戶電話時所展現的專業應對能力與熱忱的服務態度，並表達工作過程中的心得與可能的改進空間。

陳必達表示，透過這次活動，希望能縮短高層與基層員工以及客戶之間的距離，直接聆聽客戶的需求與期待，進一步完善台中銀的客戶服務品質。他並強調客戶的滿意是銀行永續發展的基石，未來將持續透過類似活動，促進高層與基層的交流與合作。

陳必達也表示，這次擔任一日客服體驗，讓他更加體會客服人員的辛勞與專業，同時也激發了許多新的想法，期望能應用於未來的決策，打造更加便捷、貼心的金融服務。這不僅是對客戶負責，也是對社會的承諾，實踐台中銀「本國第一線、社會最期待、顧客最信賴」的目標願景。

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