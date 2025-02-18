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屏東青年貸款利息補貼 百件申請僅1成符合資格

中央社／ 屏東縣18日電

屏東縣政府與兆豐銀行日前推出「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，10天申請已破百件，不過當中僅1成符合資格。縣府提醒，申請條件包含須完成青年學院課程等。

縣府與兆豐銀行於2月7日攜手推出「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，符合申請資格者最高可貸款新台幣200萬元，享3年利息補貼。補貼年利率2.5%為上限，以現行貸款利率等同於全額補貼免利息，減輕青年創業初期負擔。

屏東縣政府勞動暨青年發展處今天透過新聞稿表示，短短10天內就接獲超過百件補貼申請，申請案件遍及全屏東縣，顯示屏東青年對於創業資金支持迫切需求，也突顯此計畫申辦的便捷性，讓屏東各地有資金需求青年都能一鍵送件。

不過百件申請僅1成符合資格。勞青處指出，其中有1成為未符合年齡、戶籍或稅籍資格，8成尚缺青年學院創業課程證明。提醒民眾如有意申辦屏實利專案，申請人除須符合年齡18至45歲、設籍屏東縣6個月以上，且設立公司、商業登記於屏東縣，還需完成青年學院創業課程20小時或大店長課程結業。

勞青處說明，課程皆為實體上課且全程免費，有需要民眾可至「屏東縣青年就創業服務網＞青創好夥伴＞創業課程（https://www.ycpt.org.tw/course_list）」報名最新課程，課程名額有限，額滿為止。

勞青處補充，除「青創屏實利」貸款利息補貼計畫及創業課程，勞青處也透過打造主題性青創基地、辦理品牌多元行銷計畫以及一對一創業輔導諮詢，協助在地青年創業圓夢。更多資訊可上屏東縣青年學院官方臉書（Facebook）查看。

創業 屏東縣政府 青年

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