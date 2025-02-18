渣打私銀中心台中打頭陣 今年底前北中南遍地開花

渣打銀行在台灣第一家的「國際私人理財中心」進駐台中，今日舉行開幕儀式，對此渣打銀行總經理邢保利表示，台灣市場在渣打集團的布局中占有極為重要的戰略地位，也是排名前三大的財富管理市場，接下來預計在今年6、7月會在台北市再開下一個國際私人理財中心，年底之前將在南部，正評估在高雄或台南選點，今年底之前將全面完成北中南的國際私人理財中心設置。

位於台中市政路上知名建案「國家一號院」的渣打國際私人理財中心，亦為渣打銀行全球第11家國際私人理財中心，直接瞄準中台灣高端客戶，也顯見渣打對中部市場的重視。渣打集團私人銀行與富裕客群主管，同時也是大中華占北亞區財富管理占消費金融負責人洪子寓今日也特別出席開幕儀式，他在受訪中也指出，渣打銀行在整個亞洲資產管理市場的規模排名第三，也高度重視台灣市場，尤其在中台灣的很多客戶，先前在海外已和渣打有往來，多數都達到私銀服務的高資產門檻，因此第一處國際私人理財中心即選在台中落腳。

有鑑於大台中地區的財富增長潛力，渣打銀行率先設立全新尊榮「國際私人理財中心」，為往來資產達台幣3千萬以上的優先私人理財客戶提供頂級服務，同時渣打銀行也指出，將和國際認證財富管理團隊合作，與「INSEAD 歐洲工商管理學院」進行透過培訓與認證的合作，安排平均年資10年以上的客戶關係經理與包含投資顧問、保險顧問、外匯暨投資顧問等領域的財富管理專家，針對優先私人理財客群的專屬需求，結合渣打集團全球市場投資趨勢分析、資產配置建議、家族財富傳承規劃等建議，提供全方位財富管理規劃。

渣打銀行也指出，著重客戶隱私需求的渣打「國際私人理財中心」，不但打造貴賓專屬休憩空間以及「私人財富諮詢室」，也結合專屬交易櫃台，優先私人理財客戶能在高度隱私的環境中，在完成資產配置規劃後即可完成所有銀行交易，無須另行臨櫃辦理；此外，在邢保利牽成之下，渣打「國際私人理財中心」也與台灣美術館攜手合作，經授權將台灣本土知名畫家作品融入銀行「數位典藏空間」，讓藝術成為金融場域的一部分，提供獨特的視覺與文化饗宴。

除了專業的財富管理服務外，渣打「國際私人理財中心」亦對私人理財客戶的日常生活需求提供服務，除了有禮賓秘書協助安排，包含機場接送、高鐵、以及美饌餐飲等各項預訂服務，並結合渣打集團資源的各項財富管理相關的座談，也為子女教育提供諮詢與規畫暑期夏令營等服務。