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股匯不同調 新台幣終結連3升收32.765元

中央社／ 台北18日電
美元反彈之下，新台幣跟隨多數亞幣腳步連帶走貶。圖／聯合報系資料照片
美元反彈之下，新台幣跟隨多數亞幣腳步連帶走貶。圖／聯合報系資料照片

台股今天大漲，不過股匯不同調，美元反彈之下，新台幣跟隨多數亞幣腳步連帶走貶，新台幣兌美元收盤收32.765元，貶7分，終結連3升，台北及元太外匯市場總成交金額略增至15.22億美元。

台股持續受到美國總統川普政策干擾，今天全場在平盤附近狹幅震盪，不過台積電尾盤急拉，帶動集中市場指數終場上漲160.78點，收在全天最高點23666.11點，漲幅0.68%。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣79.91億元。

外匯交易員表示，台股今天雖大漲，但匯市主要受到國際美元影響，外資匯出後，新台幣一度貶至32.808元，出口商再趁勢進場拋匯，貶幅有所收斂。新台幣兌美元今天開盤價為32.70元，最高32.70元、最低32.808元，最後收32.765元。

外匯交易員指出，國際情勢變化多，近期常常出現股匯不同調，短期還是要持續關注川普政策，新台幣可能持續區間震盪。

根據央行晚間統計，美元指數上漲0.09%，韓元平盤，日圓貶0.12%，新加坡幣及越南盾皆貶0.16%，新台幣貶0.21%，人民幣重貶0.32%。

台股 外匯 新台幣

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