航空城安置戶房貸問題 政委陳金德指示央行金管會研議

行政院政務委員陳金德今天召開桃園航空城專案小組委員會議，針對桃園市政府呼籲安置戶自建及購置住宅貸款應列入優先核貸對象，他指示協調中央銀行及金管會討論放寬貸款成數限制，及優先核貸可行性。

行政院會後透過新聞稿指出，陳金德今天率有關部會前往桃園航空城現地召開第25次專案小組委員會議，並與桃園市長張善政研商趕辦狀況。

航空城進度部分，安置街廓1月啟動點交，安置住宅也陸續取得使照驗交屋。陳金德會中指出，桃園航空城核心是擴建第三跑道（R3），請各單位要加速相關程序，讓R3可全區施工，搭配第三航廈（T3）建設，讓完工後的航空城進一步提升台灣競爭力、促進國家經濟發展。

桃園市政府會中呼籲安置戶自建及購置住宅貸款應列入優先核貸對象，陳金德也特別協調中央銀行及金管會討論放寬貸款成數限制及優先核貸可行性，讓安置戶可以更快的進行重建與承購住宅，落實先建後遷的安置政策。

至於第三航廈（T3）工程，陳金德則要求交通部督促桃機公司在確保工程品質、旅客便利性及公共安全前提下，以9月15日完成北登機廊廳啟用為目標，檢討趕工策略，務必讓每一個環節都能緊密扣連，同時避免落後幅度加大，讓出入的國內外旅客，儘早享受量能及品質提升後的機場服務。