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渣打在台首家國際私人理財中心 座落台中門檻3000萬

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
渣打銀行在台中豪宅打造旗下台灣第一家國際私人理財中心。圖／仝澤蓉攝影
渣打銀行在台中豪宅打造旗下台灣第一家國際私人理財中心。圖／仝澤蓉攝影

渣打銀行在台中設立台灣首家「國際私人理財中心」，這也是渣打集團在全球的第11家國際私人理財中心，並預計今年中也將於台北導入「國際私人理財中心」的服務。

渣打銀行總經理邢保利表示，台灣市場在渣打集團的佈局中占有極為重要的戰略地位，也是排名前三大的財富管理市場。渣打銀行的分行網絡不僅深入富裕族群所在的城市，近年來更不斷升級產品品與服務，透過更貼近客戶需求且兼具數位便利的策略，為客戶財富增值。

有鑑於大台中地區的財富增長潛力，渣打銀行率先設立全新尊榮「國際私人理財中心」，為往來資產達新台幣3,000萬以上的優先私人理財客戶提供頂級的服務環境以及前瞻的全方位財富管理服務。

著重客戶隱私需求的渣打「國際私人理財中心」打造貴賓專屬休憩空間以及「私人財富諮詢室」，結合專屬交易櫃台，優先私人理財客戶能在高度隱私的環境中，在完成資產配置規劃後即可完成所有銀行交易，無須另行臨櫃辦理。

渣打第一座國際私人理財中心不但設立在台中市的豪宅一樓，還與國立台灣美術館攜手合作，經授權將台灣本土知名畫家作品融入銀行「數位典藏空間」，讓藝術成為金融場域的一部分，提供獨特的視覺與文化饗宴。

優先私人理財客戶還可以享用精選咖啡或茶品以及精緻點心，由迎賓大使提供貼心服務。

新台幣 渣打銀行 財富管理

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