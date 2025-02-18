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基期墊高與行銷優惠減 銀行數位存款戶成長動能趨緩

中央社／ 台北18日電

銀行數位存款帳戶進入市場飽合階段，數存戶成長率逐年下降。金管會今天指出，截至去年第4季底止，銀行數存帳戶數近2446.3萬戶，季增4.3%，成長趨緩主因為基期墊高與銀行業者行銷推廣及優惠減少，使民眾開戶誘因下滑。

金管會在今天例行記者會公布，截至去年第4季底止，全台共33家實體銀行及3家純網銀開辦數位存款業務，合計開戶數約2446.3萬戶，較去年第3季約增加100.5萬戶，季增率為4.3%。

金管會進一步指出，純網銀開戶數約268.5萬戶，較去年第3季增加約9.6萬戶，成長率為3.7%。

金管會銀行局主秘王允中分析，數存戶成長率逐年下降，經與業者了解後的確有飽和現象，主因為銀行業者的行銷推廣及優惠減少讓民眾開戶誘因降低；另外，由於分母增加墊高基數，計算成長率呈現增速趨緩。

王允中表示，2024年底台灣銀行針對數存業務申請試辦，項目為客戶申請數存戶時同步申請費用扣繳，其計畫為扣繳就學貸款還款。

王允中說明，現行規定是客戶要先開立數存戶後，經銀行KYC（認識你的客戶）後才能申請扣繳，台銀申請業務試辦的目的是縮短、簡化流程。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，合計有近474.6萬戶；第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶，合計近617.8萬戶。

第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶，因開戶驗證方式最方便，共有近1354萬數位存款帳戶屬於此類，居3類別之首，占整體比重高達55.3%。

信用卡 金管會

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