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渣打銀台中設首家「國際私人理財中心」寫全球第11家

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
渣打國際商業銀行市政分行盛大開幕，渣打集團私人銀行與富裕客群主管及大中華暨北亞區財富管理暨消費金融負責人洪子寓(左三)、渣打銀行總經理邢保利(右三)、台中市政府財政局副局長游孟樫(左二)及業務主管共同出席開幕剪綵儀式。渣打銀／提供
渣打國際商業銀行市政分行盛大開幕，渣打集團私人銀行與富裕客群主管及大中華暨北亞區財富管理暨消費金融負責人洪子寓(左三)、渣打銀行總經理邢保利(右三)、台中市政府財政局副局長游孟樫(左二)及業務主管共同出席開幕剪綵儀式。渣打銀／提供

甫獲准開辦高資產客戶適用之金融商品及服務，渣打銀行宣布在台中設立首家「國際私人理財中心」，不僅為集團全球第11家國際私人理財中心，更瞄準中台灣高端客戶打造尊榮、智慧、藝術兼具的財富管理中心，打造財富管理新標竿。

渣打銀行總經理邢保利表示，台灣市場在渣打集團的布局中占有極為重要的戰略地位，也是排名前三大的財富管理市場。渣打銀行的分行網絡不僅深入富裕族群所在的城市，近年來更不斷升級產品品與服務，透過更貼近客戶需求且兼具數位便利的策略，為客戶財富增值。

有鑑於大台中地區的財富增長潛力，渣打銀行率先設立全新尊榮「國際私人理財中心」，為往來資產達新台幣3,000萬以上的優先私人理財客戶提供頂級的服務環境以及前瞻的全方位財富管理服務。渣打銀行也預計於2025年中，於台北導入「國際私人理財中心」的服務。

國際認證財富管理團隊結合高隱密性的專屬理財空間。渣打銀行與「INSEAD歐洲工商管理學院」緊密合作，透過培訓與認證，安排平均年資10年以上的客戶關係經理與包含投資顧問、保險顧問、外匯暨投資顧問等領域的財富管理專家，針對優先私人理財客群的專屬需求，結合渣打集團全球市場投資趨勢分析、資產配置建議、家族財富傳承規劃等建議，提供全方位財富管理規劃。

著重客戶隱私需求的渣打「國際私人理財中心」打造貴賓專屬休憩空間以及「私人財富諮詢室」，結合專屬交易櫃台，優先私人理財客戶能在高度隱私的環境中，在完成資產配置規劃後即可完成所有銀行交易，無須另行臨櫃辦理。

渣打「國際私人理財中心」與國立臺灣美術館攜手合作，經授權將台灣本土知名畫家作品融入銀行「數位典藏空間」，讓藝術成為金融場域的一部分，提供獨特的視覺與文化饗宴。優先私人理財客戶還可以享用精選咖啡或茶品以及精緻點心，由迎賓大使提供貼心服務。

除了專業的財富管理服務外，渣打「國際私人理財中心」將優先私人理財客戶的各層面需求納入，除了有禮賓秘書協助安排，包含機場接送、高鐵、以及美饌餐飲等各項預訂服務，並結合渣打集團資源的各項財富管理相關的座談，也為子女教育提供諮詢與規畫暑期夏令營等服務，方方面面展現渣打銀行貼近客戶需求的規劃。

渣打國際商業銀行市政分行盛大開幕，渣打集團私人銀行與富裕客群主管及大中華暨北亞區財富管理暨消費金融負責人洪子寓(左三)、渣打銀行總經理邢保利(右三)、台中市政府財政局副局長游孟樫(左二)及業務主管共同出席開幕剪綵儀式。楊筱筠／攝影
渣打國際商業銀行市政分行盛大開幕，渣打集團私人銀行與富裕客群主管及大中華暨北亞區財富管理暨消費金融負責人洪子寓(左三)、渣打銀行總經理邢保利(右三)、台中市政府財政局副局長游孟樫(左二)及業務主管共同出席開幕剪綵儀式。楊筱筠／攝影

渣打銀行 財富管理

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