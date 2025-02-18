土銀2025年行務會議 聚焦綠色金融、拓展新興商機

土地銀行於18日召開今年度行務會議，並邀請財政部政務次長阮清華出席致詞。會議中土銀董事長何英明及總經理張志堅表示，今年經營主軸是「擴大綠色金融．共創永續未來」，並以「提升綠色授信」、「強化經營韌性」及「善用新興科技」為三大重要方針，未來將持續深化不動產專業銀行核心優勢、拓展新興商機，以期獲利再創新猷。

阮清華讚許土銀不僅績效亮眼，更在中小企業千億振興融資方案、六大核心戰略產業推動方案、勞工紓困貸款、403花蓮震災貸款等政策皆全力配合，且時刻秉持「以客戶權益優先」理念，連續6年榮獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優殊榮，可謂實至名歸，也期許土銀繼續發揮國營銀行社會責任，展現穩定社會、與民共榮的核心價值典範。

何英明致詞時則表示，行務會議能獲得阮清華蒞臨指導及勉勵是土銀最大的榮幸，未來將秉持初衷，繼續為台灣這片土地努力。在感性之餘，何英明也回顧銀行去年表現，並感謝全體同仁共同締造稅前盈餘達187.29億元歷史新高，備抵呆帳覆蓋率更達到1887.08%，逾放比僅0.09%，充分展現土銀強勁的財務體質，以穩健步伐迎接嶄新的一年。

展望今年，土地銀行首要方針為「提升綠色授信」，積極拓展ESG相關永續發展融資。除了鞏固不動產金融領導地位外，近年更配合國家政策辦理專案貸款及綠色融資，2024年綠色融資授信餘額不僅年增4成，主辦的ESG永續績效連結聯貸案總金額也比前一年成長超過1倍。何英明期盼土銀再擴大永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、台電供應商融資等業務，另運用授信條件連結ESG指標，引導合作夥伴加入綠色金融行列，優化企金獲利結構。

其次，土銀期許於「強化經營韌性」方針下，從資金運用、獲利提升、風險管理等範疇強化更深厚的金融韌性。不僅規劃調整台、外幣存放款結構，提升活期存款比率及擴大存放款利差，且推動財富管理業務走向「財管2.0」，及強化財務管理與資金運用，打造多元獲利引擎，同時持續健全風險管理機制，建立遵法文化，今年亦導入責任地圖機制，穩固資產品質，精實金融韌性。

此外，今年以「善用新興科技」為方針，精進數位金融競爭力與實踐數位轉型。在AI與大數據時代來臨之際，積極評估人工智慧、高效能運算及生物辨識技術結合金融科技，使用數據分析、資料整合與精準行銷，藉此推動智能客服與RPA運用（機器人流程自動化）提高內部作業效率，發展行動支付應用、數位存款、無卡提款服務，建立多樣化的金融生態圈，提供更貼近客戶需求的創新金融服務。

張志堅於業務報告則提出期待藉著本次行務會議凝聚全體經理人的共識，進而領導團隊朝著以下目標邁進：一、資源有效運用、開創多元獲利；二、業務全面發展、開展財管績效；三、善用數位科技、提升業務效能；四、人力資本優化、友善職場環境；五、落實永續經營、形塑誠信文化；六、善盡社會公益、發揮金融責任。