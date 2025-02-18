年化配息率8.16% 00953B 群益優選非投等債第五次配息維持新高

台灣首檔票面利率鎖定6%以上的群益優選非投等債ETF（00953B）將在2025年3月6日進行第五次配息，根據投信官網資料顯示，這次預計每股配發0.07元。ETF理財達人表示，00953B配息金額維持新高，若以2月18日收盤價換算，預估年化配息率約8.16%， 00953B將於3月6日除息，收益配發日為3月31日，想參與00953B第五次領息的投資人，最後買進日為3月5日。

市場法人指出，月配型的00953B前三次都順利填息且股價頻創新高，第四次甫於2月12日除息，除息前10.37元收盤價，至2月18日收盤價為10.3元，尚在填息路上。此外，00953B之所以配息維持新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。隨著降息循環啟動，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

財富管理業者表示，面對降息循環周期，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF更是首選。觀察各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，非投等債表現優於其他固定收益商品；降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，聯準會將放慢降息節奏，但具備校正下行空間，也令債券的投資機會浮現，投資人可透過債券ETF來參與。