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aMEI 挺偏鄉童 獻聲國泰世華基金會《大樹計畫》公益影片

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰世華銀行基金會《大樹計畫》致力推廣偏鄉兒少教育，傳愛21年不間斷，橫跨體育、藝術、音樂等多元領域，至今已援助逾30萬偏鄉弱勢學童，累計贊助經費逾新台幣3.2億元，2025年再度攜手音樂領域具代表性的亞洲天后aMEI，為《大樹計畫》公益影片獻聲。

力挺公益不遺餘力的aMEI，以溫暖而深富感染力的聲音，號召大眾響應捐款行列，一同照亮偏鄉孩童的夢想之路。即日起至3月14日，單筆捐款《大樹計畫》200元以上者，就有機會抽中aMEI「ASMeiR MAXXX演唱會」限量周邊好禮，盼助幼苗長成大樹，讓世界舞台看見台灣囡仔。

國泰世華銀行表示，感謝長年關注偏鄉公益的亞洲天后aMEI再度以行動支持《大樹計畫》，繼2023年首度邀請屏東車城國小「落山風兮囝仔」演唱團前往aMEI高雄巨蛋彩排場，與aMEI近距離驚喜互動、溫馨獻唱後，今年再度邀請到aMEI為《大樹計畫》公益形象影片獻聲。此外，更首度推出捐款滿額抽演唱會周邊好禮活動（限量20名），包含「ASMeiR MAXXX 毛毛的阿密特吊飾｣（價值新臺幣900元）、「ASMeiR MAXXX擦一下毛巾｣（價值新臺幣700元），盼凝聚各界愛心，鼓勵學童勇於朝夢想前進。

新年開春之際，國泰世華銀行邀請民眾與亞洲天后aMEI一同支持響應《大樹計畫》，以行動支持偏鄉學子，透過國泰世華銀行基金會官網，選擇單筆匯款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款，一同實現讓幼苗長成大樹的目標。

偏鄉 國泰世華 捐款

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