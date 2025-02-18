保德信2025年市場前瞻：股市聚焦「六大主題」搶市場機會

2025年投資市場面臨著諸多機會與挑戰。保德信（PGIM）18日舉行2025年市場前瞻「PGIM投資新契機」高峰論壇。PGIM Jennison團隊投資組合經理Manan Golecha分享，2025年無論利率政策如何變動，成長股策略仍將是市場核心，並圍繞「六大投資」主題。

其中，六大投資主題包括：第一，生成式 AI：從基礎建設、晶片、雲端服務，到手機應用與自動駕駛，AI的應用範圍持續擴大；其次，數位轉型：科技進步推動產業變革，消費與媒體的融合形成競爭優勢。

第三，科技應用：美國數據中心與電力需求顯著增長，反映社會轉型帶來的科技發展機會；第四，全球消費：高端品牌消費需求強勁，多元化產品策略滿足市場。

第五，金融支付平台：拉丁美洲等新興市場的電子支付與電商迅速崛起；第六，醫療創新：全球對抗肥胖相關健康問題的需求推動藥物與治療創新。

Manan Golecha指出，儘管2024年市場面臨挑戰，成長型類股仍因強勁的盈餘成長而表現出色，全年漲幅超過 40%。

展望2025年，無論是利率政策還是市場變動，成長策略仍是股市投資的核心。科技轉型也影響著不同產業，尤其是消費與媒體的結合，形成重要的競爭優勢。

在選股策略上，團隊強專注於長期成長方向，尤其是少數具備強勁成長力的公司。透過由下而上的基本面分析，挑選出長期成長的龍頭企業。面對市場變動，團隊靈活調整策略，以創造超額報酬，期盼Jennison團隊在今年有望為股市投資人創造豐厚的報酬。