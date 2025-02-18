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攻數位金融 保誠人壽打造多媒體行銷團隊 招募壽險菁英

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著全球金融科技的迅速發展以及消費者行為的改變，數位金融已成為保險業發展重點之一，透過數位化服務，消費者可更自主選擇適合自身需求的金融服務，也讓保險服務進入了線上結合線下的新紀元。秉持以客為本的精神，保誠人壽了解消費者對多元化保險服務的需求，特別新增「多媒體行銷團隊」，由專業團隊透過遠距投保協助客戶完成投保作業，並正式通過主管機關核准試辦，為消費者在銀行、保經代及電話行銷等管道之外，提供保險規劃的新選擇。保誠人壽也積極招募保險菁英加入，提供專業培訓課程，一同拓展多媒體行銷團隊，不受時間及地點限制的保險行銷模式。

保誠人壽多媒體保險行銷團隊，為國內壽險業首創視訊銷售結合遠距投保，瞄準了偏好數位服務的消費者，為他們在傳統通路及創新服務中提供選擇，保誠人壽總經理王慰慈表示，「保誠人壽過去持續拓展多元化的銷售通路，除了主要銀行及保經代，保誠的電銷及網路投保亦已深耕多年。在保險規劃的過程中，我們觀察到有一部分消費者較偏好數位服務，同時希望在規劃保障時尋求專業的建議，因此新增多媒體保險行銷團隊，以保誠人壽的專業與創新，回應消費者的需求，優化客戶體驗，貫徹我們以客為本的精神。」

保誠人壽多媒體保險行銷團隊讓消費者不受地域所限，以數位化讓保險諮詢更便利，消費者可以透過視訊與多媒體行銷人員進行保險諮詢。多媒體行銷人員皆受過專業培訓，以了解消費者需求為基礎，再依據消費者的人生階段、對生活的想望及憂慮，全面分析後再提供建議，兼顧了數位化、客製化及人性化服務的需求。為了擴大多媒體保險行銷團隊，保誠人壽將在3月15日的下午2點至5點，於台北國際會議中心1樓，舉辦「視訊行銷業務菁英徵才說明會」，歡迎有熱忱的壽險菁英至保誠人壽104職務資訊頁面報名。

保誠人壽將創新力灌注於多元化通路的策略，推出多媒體行銷團隊，藉著深化線上結合線下的綜合行銷策略，提供嫻熟數位服務的消費者嶄新的服務體驗。可依據個人需求及習慣選擇最適合自己的服務方式，以符合消費者在不同人生階段各面向的需求，也提醒消費者，可以透過保險保障，照顧好自己及照顧好家人，一起好幸福。

保險 消費 視訊

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