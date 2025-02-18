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掌握2025投資好運 元大銀行「新年理財御守」開運登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行「新年理財御守」登場，開戶+登錄抽AirPods Max。(元大銀行/提供)
元大銀行「新年理財御守」登場，開戶+登錄抽AirPods Max。(元大銀行/提供)

長達九天的農曆春節假期剛結束，年終獎金與紅包讓荷包瞬間豐盈，正是開始規劃投資理財的好時機。為協助投資者迎接2025年的財富好運，並幫助更多人了解自身投資習慣，元大銀行特別推出「新年理財御守」理財健檢，讓用戶輕鬆找到適合自己的投資方向，開啟一整年的理財好運。

元大銀行「新年理財御守」以互動式測驗為核心，通過簡單的三道互動式問題，為用戶生成專屬的御守類型，每個御守類型對應推薦的基金標的，讓用戶在體驗趣味性測驗的同時，也能找到適合自己的投資方向。即日起至2025年3月31日，只要持有或於活動期間內成功開立元大銀行鑽金數位帳戶，進入「新年理財御守」活動頁面完成3題測驗，並登錄活動資料，即有機會成為AirPods Max耳罩式耳機幸運得主。

元大銀行鑽金數位存款帳戶提供轉帳、繳費、帳戶連結支付等多元功能，且享有13種幣別線上換匯不限金額享最高八分讓分優惠。為讓開戶及投資一次搞定，開戶時可同步加開信託帳戶，申購基金更方便，現在透過元大銀行個人網銀或行動銀行等線上通路申購指定基金定期定額，還可享終身0手續費優惠。

元大銀行期待透過「新年理財御守」理財健檢，延續新年祝賀氣氛，並為客戶打造專屬投資方向，結合多元的數位金融服務，助力投資者穩健實現財富增值，讓客戶2025一整年投資運勢持續長紅。更多活動優惠詳情，請至元大銀行官網查詢，或聯繫24小時在線服務不打烊的「元先生」智能客服，開啟您的智慧理財新旅程。

健檢 元大

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