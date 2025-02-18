中華郵政開辦Samsung Pay服務 打造無現金生活

為提供多元行動支付選擇，中華郵政公司自18日起開辦Samsung Pay服務，儲戶以郵政VISA金融卡於Samsung品牌行動裝置「Samsung Wallet」APP完成註冊，即可使用Samsung Pay在實體商店感應付款或於網路購物，無需攜帶現金或實體卡片，滿足日常消費需求，享受快速且安全的支付體驗。

中華郵政表示，即日起至5月31日止，儲戶以Samsung Pay綁定郵政VISA金融卡消費，單筆金額滿200元，即得100元7-ELEVEN數位商品券1份；另消費金額累計每滿3,000元，可獲得1次抽獎機會，累積金額越高，抽獎次數越多，獎項包括Samsung Galaxy S25+手機等大獎，詳情請至中華郵政全球資訊網查詢。

中華郵政公司致力推動金融數位化，並將持續優化各項服務及擴大應用場景，提供顧客更多元的選擇與便利。