台金聯北港工業地 32億售出

台灣金聯資產管理公司持有原為萬有紙廠北港15公頃工業用地，歷經三次公開標售流標（公告底價32.3億元）；於1月15日最後一次流標後，經該公司多方洽尋買主，終於在春節後有買方提出要約金以32億元申購，台金聯於上周完成內部審議程序同意以該價格出售，預定未來一個月內完成簽約。

台灣金聯最大資產的北港4.5萬坪工業用地，近幾個月來隨著前任董事長施俊吉的去職而受到外界高度矚目。台金聯新任董事長預料即將由農業信用保證基金董事長宮文萍出任，形同在新董座上任前解決燙手山芋。

該地經過多年拆除廢棄廠房、機器設備、大煙囪及清運廢棄物與整地後，於最近二年間歷經三次公開標售流標。台金聯透露，本案買方具有深厚的工業區開發專業及經驗，所屬團隊在工業用廠房的開發及交易實績不少。買方並稱，等順利完成產權過戶登記後將儘速開發，租售作為中小型企業或廠商使用，以創造大北港地區就業機會及繁榮地方為開發目標。

此次出售僅較底價降價不到1％。據了解，由於買主暫不願曝光，故未選擇公開投標，惟已拿出相當要約金，且非供高汙染產業之用。台金聯表示，經由這塊大面積工業用土地於流標後即有買方洽購開發，除顯示該開發商精準眼光外，買方看準台商因應川普2.0回台設廠需要，廠商對工業用地需求仍殷切。