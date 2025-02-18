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台幣連三升 累計漲1.66角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

熱錢匯入加碼台股，激勵國內股匯雙漲。美國總統川普對等關稅延後至4月實施，以及俄烏戰爭可望落幕等利多，激勵台股指數昨（17）日大漲352點，新台幣匯率也強勢表態，終場升值7.5分，收在32.695元，連三升並創三周高點，總成交量為13.915億美元。中央銀行統計顯示，新台幣匯率連三升，累計升值1.66角。

央行資料指出，美元指數昨天下挫0.16%，主要亞幣升貶互見；其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元黯然貶值0.17%、表現最為弱勢；至於日圓、新台幣、星元與人民幣匯率均為升值。

在日圓匯率領軍強升0.57%下，新台幣匯率昨天升值0.23%、升幅居中，星元與人民幣匯率分別升值0.21%與0.15%。

匯銀主管指出，熱錢昨天蜂擁匯入，不只推升台股，也助長新台幣匯率升勢，新台幣匯率連三升，且創蛇年開紅盤以來的三周新高。

與2024年底相較，今年以來，美元指數累計下挫1.52%，主要亞幣清一色對美元升值。去年走勢十分疲軟的日圓，今年一甩頹勢，對美元升值2.87%、登上「最強亞幣」寶座；韓元今年來升值幅度2.01%，緊追日圓，星元、人民幣匯率累計升值1.4%與0.61%，新台幣匯率升幅0.26%，在主要亞幣裡升幅居末。

人民幣匯率 台幣匯率 新台幣

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