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銀行去化資金效應 2年期定存單利率連六降

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

農曆春節過後，市場資金陸續回籠，金融機構資金充裕，急覓去化管道。中央銀行昨（17）日標售2年期定存單250億元，得標利率落於1.442%，為2024年6月以來的九個月新低；銀行資調主管說，儘管年關資金回籠讓央行定存單利率略為走低，但市場關注，美國總統川普政策是否會讓通膨捲土重來，以此研判，市場利率暫時難有大幅下修的空間。

銀行資調主管指出，央行2月以來，陸續標售364天期定存單1,400億元與2年期定存單250億元，得標利率均較原先預期的略低，主要原因是年後市場資金陸續回存到銀行體系，讓金融機構頭寸充沛，須尋標的去化。

央行資料指出，2年期定存單利率連六降，利率自2024年7月的1.487%下滑至昨天的1.442%，跌幅為0.045個百分點（註：因適逢農曆過年，著眼資金需求暢旺，央行1月停發一期2年期定存單。）不只如此，央行14日標售364天期定存單1,400億元，得標利率1.451%，連四月下滑且為八個月新低，累計下跌0.034個百分點。

銀行資調主管說，市場正緊盯川普的關稅政策，並憂心若掀起全球貿易戰，恐導致通膨捲土重來，因此，市場利率短期難有大幅下跌空間。

央行發行定存單是為回收市場多餘資金，而央行發行定存單的方式分成銀行主動申購與央行公開標售兩種。目前央行每月固定標售一期364天期定存單，金額為1,400億元，及一期2年期定存單，金額為250億元，這兩種天期的定存單採公開標售，利率由標售結果而定。

央行資料指出，截至昨天為止，央行定存單未到期餘額為7兆2,378.1億元，與2024年底相較，央行定存單增發約298億元。

銀行主管說，央行定存單猶如國內的「資金大水庫」，市場資金過度充裕時，央行就會快馬加鞭發行定存單、回收餘裕資金，避免資金過多助長通膨氣焰；反之，在市場資金緊俏或需求殷切時，央行可藉由減發定存單，釋放資金到市場上，維持金融市場穩定。

央行 定存

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