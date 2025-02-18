三金控買台積股大加碼 富邦名列第十大股東

台積電（2330）去年全年飆漲81%，大型壽險金控富邦（2881）、國泰（2882）及凱基（2883）第4季均站買方，富邦加碼約1.9萬張，總持股14.1萬張且市值達到驚人的1,526億元，應仍是台積電第十大股東。國泰加碼約1.5萬張，持股8.4萬張或910億元居次。凱基金則加碼至4.1萬張。

權王台積電去年底收在1,075元，全年大漲482元，漲幅高達81%，市值27.8兆元。由於台積電是各壽險大戶投資的定海神針，均是最大持股，帳上獲利亦驚人。資料顯示，截至去年底，壽險金控中仍以富邦金持有14.1萬張最多，較上一季加碼1.9萬張，主要為旗下富邦壽部位，台積電2023年底股東會名冊上記載富邦壽持股16.9萬張，名列第十大股東，加計金控其他子公司持股更多，雖然去年因實現資本利得總計減持約二成部位，但保守估計帳面未實現獲利仍達500億元以上。

第一大壽險金控國泰金去年第4季加碼1.5萬張，總持倉8.4萬張，較2023年底持股減逾四成；目前持倉水位已是十年來最低，過去在高峰時2018年國泰壽曾擁30萬張台積電。

凱基金去年第4季加碼約8,000張，總持股約4.1萬張，水位與2023年底相當，去年除首季實現約1.2萬張獲利較多外，第2季及第4季均站買方，以第4季加碼最多。

新光金去年操作幅度相對大，第2季大砍台積電，股債部位由首季915億減至490億餘元，剔除約366億元債券部位後，等於6月底持股市值僅124億元，代表旗下新壽賣股衝獲利。第3季持有台積電股債部位又大增至856億元，其中股權部位約490億元，大舉買進約3.8萬張。第4季股債部位減至749億元，呈減碼態勢。

國泰、富邦、新光、凱基人壽去年均對台股投資採取「總回報（Total Return）」策略，即股票資本利得與現金股利一起考慮，而不以股利為主，雖有調節，但整體而言均是重押台積電。

隨著去年底封關台積電收在相對高點，五大壽險金控中富邦持股市值攀上全年高峰的1,526億元獨霸。國泰持股市值910億元居次。凱基持股市值441億元。至於新光持有股債合計749億元。中信金持有股債合計307億元。