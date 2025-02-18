台企銀（2834）董事長劉佩真可能本周內請辭生效，引發公股金融機構高層人事異動連鎖效應，已經延宕許久的多家公股金控旗下眾多子公司董事會人事等待換屆派任，是否可望在本波人事調整中一併處理定案，備受金融圈高度關注。

據透露，兆豐金預定下周召開董事會，公股圈盛傳曾任金管會副主委的張傳章將出任兆豐金總經理，人事可望下周通過，至於劉佩真從目前的口頭請辭到正式落實，則是可望在本周五台企銀董事會明朗，但是接任者恐怕最快要等到下周才可能確定，也就是現任台企銀總經理李國忠將先行短暫代理董事長職務。

至於從去年大選後新政府上台，就一直延宕迄今的公股金融機構多家子公司換屆等待派任的狀況，是否有機會在本波以台企銀董座調整為始的人事異動波瀾中，一併處理，都有待觀察。

據指出，劉佩真口頭請辭傳聞雖在16日瘋傳，但昨（17）日劉佩真正常到台企銀上班，並未有任何工作交接的跡象，迄今劉佩真並未正式遞出辭呈。公股金融圈高層人士指出，劉佩真請辭應該是在周五台企銀董事會才會正式拍板，但接任者可能難以同步敲定，因此還是由李國忠先代理。至於兆豐金總經理蕭玉美轉戰子公司兆豐票券董事長，遺缺由張傳章接任，則可能在下周兆豐金董事會提出。

消息來源指出，張傳章可望出掌兆豐金總經理流傳已久，而兆豐票董事長位子在眾多公股金控子公司中，也算是相當搶手的好缺、優缺，競逐者眾，因此現在突然插進來劉佩真因銷假與獎金爭議遭檢調調查而將請辭、台企銀、兆豐票董事長人事案是否因此多生枝節，在過去一段時間公股人事不少都是快要定案卻臨時喊卡下，可能變數仍多。

再加上不少金控子公司面臨換屆改派延宕許久的狀況，傷害公司治理，而今年初率先登場的臺灣金子公司臺銀證券董總人事案的發展，也讓公股人事顯得比過去更為撲朔迷離。