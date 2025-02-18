國銀去年海外賺871億創高 越南、柬埔寨、澳洲成長最多

金管會公布2024年全年國銀海外分子行稅前盈餘871.6億元寫史上新高、年增13%，其中新南向國家大賺234.2億元，貢獻占比逾四分之一達27%，獲利和貢獻占比同刷史上最佳戰績，新南向成為國銀海外市場中獲利最強引擎。

國銀目前布局新南向共11國，2024年就有八國獲利同寫新高紀錄，這八大市場是新加坡、印度、印尼、泰、緬、越、馬來西亞、澳洲。金管會分析，新南向獲利刷高，是因呆帳費用大減、手續費與投資和其他淨收益增加所致。

其中獲利成長最強的前三大是越南、柬埔寨、及澳洲。2024年國銀在越南市場稅前盈餘63.2億元，年增12億元或23.6%，也是海外市場第五大獲利市場，主因是投資、其他淨收益增加，呆帳費用也大減。

一家行庫主管說，台商在南北越超過5,000家居新南向之首，也有台灣科技大廠，其次，越南政府對台資企業友善、當地人力便宜、利差大，2至3個百分點是基本款，各銀行在越南更積極開發當地越資企業市場，越南市場商機仍大。

據金管會2024年底統計，國銀在新南向共設332處據點、占總海外據點640處的52%，其中14家台資銀行在越南有62處，僅次於泰國，2024年中信銀前進越南設兩辦事處，顯示越南仍是國銀兵家必爭地。

另一家銀行主管則認為，2025年新南向市場的「新星」是印度，印度經濟體的內需和科技優勢，推升印度今年GDP可維持6.5%高成長，商機可期。

金管會昨（17）日公布國銀2024年全年海外分子行獲利狀況。國銀海外布局全球五大洲中，亞洲、澳洲全年各賺713.3億元及33.7億元，同創史上新高，各年增5%和31%。

其餘美洲、歐洲和非洲也全線成長，美洲賺116.6億元、歐洲轉虧為盈7.4億元、非洲0.6億元，美歐洲都是因呆帳費用減少，顯示國銀在歐美市場的商辦風暴已逐漸遠離，今年獲利動能可期。

亞洲市場中，日本賺41.3億元，年增9.6億元或3成，是史上第三高，主因是放款動能提升且資產品質改善、利息淨收益增加、呆帳費用也減少，是各銀行認為最具海外發展潛力的明日之星，也吸引各銀行紛赴日本設點。

2024年國銀對日本放款餘額5,592億元，年增604億元是國銀海外市場放款量第三大，僅次於星港。