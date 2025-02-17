快訊

台中西區平房暗夜火警 火勢延燒鄰宅 幸住戶已脫困

台北霧茫茫...東北風挾帶PM2.5影響 環保局：空品達紅色等級

台企銀新董事長大位超熱門 牽涉四位副總異動太重要

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀（2834）董事長劉佩真日前傳出將請辭，再度引起各方勢力關注。 圖／台企銀提供
台企銀（2834）董事長劉佩真日前傳出將請辭，再度引起各方勢力關注。 圖／台企銀提供

台企銀（2834）董事長劉佩真在農曆新年假期後的補班日突遭檢調搜索調查，日前傳出劉佩真將請辭，再度引起各方勢力關注，一時間台企銀董事長大位成為超熱門的職缺。除了公股行庫資產龐大、肩負政策任務地位重要，今年台企銀將有多達四位的副總經理級主管退休待調整，董事長是主導相關人事的關鍵者，對台企銀的人才接班梯隊、經營團隊組成，新任董事長可說責任格外重大。

公股行庫的副總經理員額編制比起民營銀行要少很多，大多落在六至八位不等，八大公股行庫副總人數均不超過10位，而每位副總都督導超過一個業務部門，日常業務繁重之餘，還須相互支援與代理。台企銀副總級主管總共六位，巧的是今年內就有多達四位副總屆齡65歲將陸續退休，等於是現有的高階主管團隊將有過半將異動調整。

由於迄今財政部對於公股行庫是否帶頭響應勞基法修法滿65歲不強制退休，沒有任何指示，似乎傾向維持現狀，也就是除了董、總可過65歲，副總級以降仍是年滿65歲就退休，即使近年各家公股行庫面臨大退休潮、人才斷層問題，也還是照舊，所以台企銀今年內一口氣就會有四位副總要退休，是多年來異動幅度之最。當此之際，台企銀新任董事長由誰來接任，將相當程度決定未來台企銀的人才接班梯隊形成，以及新團隊運作的成效。

公股行庫 台企銀 退休

延伸閱讀

新校長蕭述三率領新團隊上任 中央大學迎110周年校慶

保育類狐蝠突撞鐵門 團隊檢查有穿刺舊傷送野灣治療

台企銀董座劉佩真傳請辭 李嘉祥呼聲高

川普點名搶晶片生意 專家建議台積電在美設先進封裝

相關新聞

兆豐金總經理最快下周異動 人事案牽動六大子公司高層

兆豐金控（2886）總經理將異動，曾任金管會副主委的現任證基會董事長張傳章出任兆豐金新總座呼聲高，由於兆豐金下周二、25...

台企銀新董事長大位超熱門 牽涉四位副總異動太重要

台企銀（2834）董事長劉佩真在農曆新年假期後的補班日突遭檢調搜索調查，日前傳出劉佩真將請辭，再度引起各方勢力關注，一時...

國銀海外最賺前5大揭曉！美國擠進前三 今年看「2關鍵」

金管會公布2024年全年國銀海外分子行獲利概況，前五大最賺市場也同步揭曉。據金管會統計，前五大海外最賺市場是香港、新加坡...

國銀去年海外市場賺872億元刷新高 新南向貢獻占比逾1/4

金管會公布2024年全年國銀海外分子行稅前盈餘871.6億元寫史上新高、年增13%，其中新南向國家大賺234.2億元，貢...

你有領這麼多嗎？主計總處：2024年總薪資平均突破6萬元

行政院主計總處17日發布2024年12月和全年薪資調查，在企業加薪潮帶動下，去年實質總薪資、實質經常性薪資皆由負轉正，且...

熱錢回來了！新台幣匯率三天升1.66角 收盤價創蛇年以來最高

熱錢匯入加碼台股，激勵國內股匯雙漲。美國總統川普對等關稅延後至4月實施，以及俄烏戰爭可望落幕等利多，激勵台股指數17日大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。