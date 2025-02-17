台企銀新董事長大位超熱門 牽涉四位副總異動太重要

台企銀（2834）董事長劉佩真在農曆新年假期後的補班日突遭檢調搜索調查，日前傳出劉佩真將請辭，再度引起各方勢力關注，一時間台企銀董事長大位成為超熱門的職缺。除了公股行庫資產龐大、肩負政策任務地位重要，今年台企銀將有多達四位的副總經理級主管退休待調整，董事長是主導相關人事的關鍵者，對台企銀的人才接班梯隊、經營團隊組成，新任董事長可說責任格外重大。

公股行庫的副總經理員額編制比起民營銀行要少很多，大多落在六至八位不等，八大公股行庫副總人數均不超過10位，而每位副總都督導超過一個業務部門，日常業務繁重之餘，還須相互支援與代理。台企銀副總級主管總共六位，巧的是今年內就有多達四位副總屆齡65歲將陸續退休，等於是現有的高階主管團隊將有過半將異動調整。

由於迄今財政部對於公股行庫是否帶頭響應勞基法修法滿65歲不強制退休，沒有任何指示，似乎傾向維持現狀，也就是除了董、總可過65歲，副總級以降仍是年滿65歲就退休，即使近年各家公股行庫面臨大退休潮、人才斷層問題，也還是照舊，所以台企銀今年內一口氣就會有四位副總要退休，是多年來異動幅度之最。當此之際，台企銀新任董事長由誰來接任，將相當程度決定未來台企銀的人才接班梯隊形成，以及新團隊運作的成效。