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國銀海外最賺前5大揭曉！美國擠進前三 今年看「2關鍵」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布2024年全年國銀海外分子行獲利概況，前五大最賺市場也同步揭曉。聯合報系資料照
金管會公布2024年全年國銀海外分子行獲利概況，前五大最賺市場也同步揭曉。聯合報系資料照

金管會公布2024年全年國銀海外分子行獲利概況，前五大最賺市場也同步揭曉。據金管會統計，前五大海外最賺市場是香港、新加坡、美國、大陸和越南，與上季排名相較，美國踢走大陸擠入前三大，大陸屈就老四。

一家銀行主管說，國銀海外分子獲利優劣，全看兩大關鍵，一、外幣放款動能強弱，二、是否出現呆帳，或是有呆帳收回，都將牽動獲利榮枯。

2025年美降息雖減速，仍有助銀行降低美元資金成本，消弭利差微降的負面影響，且美國總統川普對陸方政策趨嚴，可帶動供應鏈移轉，有助銀行外幣放款動能回升，其次，各銀行對歐美商辦市場縮手、呆帳減少，也有助海外獲利。

據統計，2024年國銀海外市場最賺的仍是香港，全年稅前盈餘385.1億元，年減27.4億元或6.6%，終結連兩年成長，貢獻占比降到44%的史上次低，史上最低是2021年僅占39%。

金管會指出，香港市場獲利衰退，是房地產市場轉差，銀行增提呆帳。銀行圈則指出，去年第二季香港商辦不動產就轉差，各銀行積極降低中港暴險量，料2025年香港市場獲利恐難好轉。

獲利第二大的新加坡2024年全年賺93.8億元寫史上新高，年增5.2億元或6%，主因利息、手續費和投資收益三大獲利支柱全增加。

國銀去年底對新加坡放款餘額3,993億元，年增971億元是海外市場中、增額最大者，顯示台商企業頗有從香港、轉赴新加坡的態勢。

去年第三季被大陸超車的美國市場，第四季重奪老三地位，2024年全年賺92.9億元寫史上次高、年增16%擺脫了 2023年衰退泥沼，顯示國銀遠離了美國商辦風暴，2025年獲利可期。

老四是大陸賺77.2億元，年增19.2億元，年增額僅次於英國（英國獲利年增28.7億元）也是因三大獲利支柱成長，但銀行圈則認為，大陸內需韌性不明、外部又有關稅大刀，經濟體感回溫有限。

美國 香港

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