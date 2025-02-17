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兆豐金總經理最快下周異動 人事案牽動六大子公司高層

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控（2886）總經理將異動，曾任金管會副主委的現任證基會董事長張傳章出任兆豐金新總座呼聲高。兆豐金控／提供
兆豐金控（2886）總經理將異動，曾任金管會副主委的現任證基會董事長張傳章出任兆豐金新總座呼聲高。兆豐金控／提供

兆豐金控（2886）總經理將異動，曾任金管會副主委的現任證基會董事長張傳章出任兆豐金新總座呼聲高，由於兆豐金下周二、25日將召開例行董事會，金控總經理人事案屆時是否拍板，將牽動兆豐金旗下六大子公司董事會換屆改組與相關董總高層人事。

台企銀（2834）董事長劉佩真因遭檢調調查傳出主動請辭，引發公股金融機構高層人事異動連鎖效應，其中，張傳章將可望出任兆豐金總經理雖與台企銀無關，但是因為時間巧合，因此原本內定現任兆豐金總經理蕭玉美轉換跑道出任子公司兆豐票券董事長，是否可能出現新的變化，引發關注。

此外，兆豐金子公司董事會到期換屆改組，並不只兆豐票券一家子公司，其他還有兆豐銀行、證券、投信、創投等四家子公司，都已過了董事會到期換屆改派的時間，在延宕許久後，又有一家子公司兆豐產險今年9月也是現任董監任期屆滿要改派，總共六家子公司都要改派新一屆的董事，以及選任新董事長與聘任總經理，相關人事府院是否會在近期內拍板，還是繼續等待，有待觀察。

據了解，目前兆豐金預定下周二、25日董事會，是排定將通過2024年財報，尚未有人事案列入議程。由於兆豐金總經理異動連動到子公司兆豐票券，而兆豐票又有董事會換屆問題，因此考量牽涉人數眾多以及需要前期作業時間，因此下周二兆豐金董事會是否會將總經理人事案先行獨立通過，除了牽涉台企銀董事長接任者能否明朗，也要看是否須與兆豐票甚至更多子公司人事併同處理而定。

兆豐金控 台企銀 董事長

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