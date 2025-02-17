林建甫：全球經濟迎川普等多重挑戰 台商3策略因應

中信金首席經濟學家林建甫今天表示，2025年全球面臨川普新政衝擊等多重挑戰，並拋出台商3大關鍵策略，包含布局新東向與新南向、調整中國市場策略，以及低技術門檻的產業將面臨升級轉型或淘汰壓力，具研發能力與技術者可與當地廠商結盟，獲取政府資源。

安永聯合會計師事務所與中華財富傳承顧問協會，今天舉辦「2025年：高資產人士面臨之財富傳承挑戰」研討會，探討全球經濟趨勢，協助高資產人士熟悉稅務變革、做好傳承因應。

中信金控首席經濟學家、台大經濟系名譽教授林建甫指出，2025年全球面臨多重挑戰，包括美國總統川普（Donald Trump）新政帶來衝擊，美國政府預計放寬產業監管並加徵關稅，對全球經濟與供應鏈將產生連鎖反應。

同時，林建甫表示，美國聯準會上修2025年經濟與通膨預期，貿易政策不確定性升高，造成政策變數增加；同時，2025年上半年景氣不確定性升溫，美債殖利率可能下滑，應持續關注全球地緣政治對各國產生的影響，以及驅動全球供應鏈再次重組的關鍵。

面對全球經濟變化，林建甫提出台商3大關鍵策略，第1，布局新東向、新南向路線，掌握就地生產、友岸外包服務，擴大對中國以外地區的投資；第2，調整中國市場策略，已在中國的台商應強化在地化布局，善用其完整的產業鏈與供應鏈優勢。

林建甫表示，第3，科技驅動升級轉型，外貿、傳產、低技術門檻的產業，將面臨升級轉型或淘汰壓力；具研發能力與技術的台商可與當地廠商結盟，獲取政府資源。

此外，隨與信託相關的CFC新規上路，對於高資產人士及其境外信託運作影響重大。信託的委託人、孳息受益人及信託受託人，將面臨更嚴格的稅務規範與申報義務，稍有不慎可能導致法律遵循風險增加，甚至遭受罰款。

對於台灣稅務居民（委託人或孳息受益人），安永聯合會計師事務所家族企業傳承規劃及稅務諮詢服務副總經理林信行建議2大因應做法。第1，選擇直接持有境外資產，評估是否可註銷境外公司，轉為個人直接持有資產（如境外保單、金融資產），避免不必要的合規成本；第2，考慮轉變為非稅務居民後，未來僅須就台灣地區來源所得課稅，海外所得則不適用CFC所得申報規定。