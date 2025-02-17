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攻演唱會、賽事商機 國銀推高額刷卡回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

根據消費行為趨勢調查，逾六成台灣民眾會將收入花在會觀看演唱會或賽事消費，而追星周邊商機也相當龐大，國銀也順勢推出刷卡購票優惠，永豐銀推出業界首度「追星補助計劃」刷卡回饋活動，購票買周邊最高回饋1200元刷卡金，另針對2月21日起於大巨蛋舉辦之「世界棒球經典賽」也推出應援活動；台新信用卡針對5大購票網站祭出最高3.3%回饋；滙豐匯鑽卡使用PayPal 購票最高則享6％回饋。

永豐銀行指出，該行去年信用卡簽帳金額較2023年成長近10%，再創歷年新高，今年持續精心規劃貼近趨勢與潮流的信用卡優惠活動，包含「追星補助計劃」及「WBC全面應援」等刷卡回饋。其中「追星補助計劃」為業界首度推出，3月31日之前，粉絲卡友於拓元、寬宏藝術、KKTIX、ibon、udn售票網等購票，累計消費滿3000元，享100元刷卡金，持永豐信用卡於weverseshop、SM GLOBAL SHOP、Interpark、五大唱片等消費，滿額亦可享最高500元刷卡金，若於特選韓國演唱會當日前往韓國消費享加碼5%回饋，補助計劃最高回饋1,200元刷卡金。而永豐DAWHO現金回饋卡針對售票網加碼5%回饋，現金回饋Green卡針對精選國內綠色通路含各大售票網，回饋最高亦有5%。

另，永豐銀針對2月21日起於大巨蛋舉辦之「世界棒球經典賽」，也推出全面應援活動，球迷卡友購買球賽門票、周邊商品、特選交通、國內飯店等，累積滿額最高回饋1,200元刷卡金。

台新銀看準近期演唱會熱潮，太陽卡／玫瑰卡2025上半年權益新增「好饗刷」切換方案，將5大購票網站，包含拓元售票、KKTIX、年代售票、寬宏售票、OPENTIX兩廳院文化生活等通路納入，皆可享最高3.3%回饋；此外，去日韓歐美不限實體旅遊或線上購物「海外刷」，不需切換即享最高3.3%回饋。

滙豐匯鑽卡一般消費基本回饋享1%回饋，一般消費達門檻加上帳戶滿額，則享2％回饋，加上使用 PayPal 多 3% 回饋，合計最高可享6％回饋，若於 KKTIX 售票平台使用 Paypal 付費，也能享有高回饋。

信用卡 刷卡 消費

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