你有領這麼多嗎？主計總處：2024年總薪資平均突破6萬元

行政院主計總處17日發布2024年12月和全年薪資調查，在企業加薪潮帶動下，去年實質總薪資、實質經常性薪資皆由負轉正，且總薪資平均數更首度突破6萬大關，達60,984元，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，廠商調薪且製造業紅利又發得不錯，因此儘管去年通膨率仍高於2%，但薪資漲幅已追上通膨。至於各行業薪資水準，則由「金飯碗」奪冠。

譚文玲指出，去年通膨率為2.18%，但總薪資平均數為60,984元，增幅4.39%為2011年以來最高，近14年最大增幅；經常性薪資平均數為46,450元，增幅2.77%更是25年來最高，二者增幅皆大於2.18%，因此在剔除物價因素後，使得去年實質總薪資達56,566元創歷年最高，增幅2.16%則是近六年以來最高；實質經常性薪資43,085元則是2021年以來最高，增幅0.58%。

譚文玲分析，基本工資調升、廠商加薪、工時增加都有可能影響薪資結果，因此儘管去年整體消費者物價指數年增率超過通膨警戒線2%，但在廠商調薪又加上製造業紅利發得不錯，加上AI商機大爆發、疫後旅遊商機助攻等因素影響下，使得去年實質總薪資、實質經常性薪資皆轉正，顯示薪資成長幅度已超越通膨。

薪資統計一向是民眾相當關注的數據，不過平均薪資容易受到極端值拉抬，相較之下，中位數更能反映多數民眾「薪」聲。主計總處今天同步公布2024年經常性薪資中位數為37,274元，年增3.29%，為近五年最高。