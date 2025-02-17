聽新聞
0:00 / 0:00
熱錢回來了！新台幣匯率三天升1.66角 收盤價創蛇年以來最高
熱錢匯入加碼台股，激勵國內股匯雙漲。美國總統川普對等關稅延後至4月實施，以及俄烏戰爭可望落幕等利多，激勵台股指數17日大漲逾350點，新台幣匯率也強勢表態，終場升值7.5分，收在32.695元，連三升並創蛇年開紅盤以來的三周高點，總成交量為13.915億美元。中央銀行統計顯示，新台幣匯率連三升，累計升值1.66角。
央行資料指出，美元指數今天下挫0.16%，主要亞幣升貶互見；其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元黯然貶值0.17%、表現最為弱勢；至於日圓、新台幣、星元與人民幣匯率均為升值。
在日圓匯率領軍強升0.57%下，新台幣匯率今天升值0.23%、升幅居中，星元與人民幣匯率分別升值0.21%與0.15%。
證交所資料顯示，外資今天大買台股近250億元，台股收盤大漲352點，以23,505.33點作收；匯銀主管指出，熱錢今天蜂擁匯入，不只推升台股，也助長新台幣匯率升勢，新台幣匯率連三升，且為蛇年開紅盤以來的最高水準。
與2024年底相較，今年以來美元指數累計下挫1.52%，主要亞幣清一色對美元升值。去年走勢十分疲軟的日圓，今年一甩頹勢，對美元升值2.87%、登上「最強亞幣」寶座；韓元匯率今年以來升值幅度達2.01%，緊追日圓身後，星元、人民幣匯率累計升值1.4%與0.61%，新台幣匯率升幅0.26%，在主要亞幣裡升幅居末。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言