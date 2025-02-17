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兆豐銀推信託方舟計畫 跨業合作宣導弱勢家庭財務安全

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行協辦瑪利亞基金會信託系列講座及工作坊活動，瑪利亞基金會陳貞如主任（左三）、台中市愛心家園劉純晶園長（左一）、永朔泰達椅徐志浩經理（左二）與兆豐銀行團隊共同合影。兆豐銀行／提供
兆豐銀行協辦瑪利亞基金會信託系列講座及工作坊活動，瑪利亞基金會陳貞如主任（左三）、台中市愛心家園劉純晶園長（左一）、永朔泰達椅徐志浩經理（左二）與兆豐銀行團隊共同合影。兆豐銀行／提供

為響應金管會信託業務發展策略，協助推動社會永續發展，兆豐金控（2886）子公司兆豐銀行持續針對不同族群展開多項金融知識普及計畫，結合信託跨業結盟夥伴與身心障礙社福團體等參與「穩步前行方舟計畫」信託系列活動，照顧弱勢族群。本次講座主題為「守護成雙:靈活運用信託守護家人」，由兆豐銀行、財團法人瑪利亞社會福利基金會及永朔實業公司共同辦理。

兆豐銀行信託處處長侯君儀表示，我國今年已邁入超高齡社會，且身心障礙者通常會比一般人提早20年老化，將使雙老問題更加嚴重，兆豐銀行「穩步前行方舟計畫」已規畫多場活動，主要希望協助身心障礙、長照及弱勢家庭提升財務安全與防詐意識，並按照家庭需求進行信託規劃。

此外，高齡者及多重障礙者易因肌力衰弱而影響行動力，兆豐銀行特別邀請泰達椅業者永朔實業公司一同關懷高齡及身心障礙族群，捐贈泰達椅予瑪利亞基金會，協助身障者或家中長輩利用方便好用的手杖出行，減輕移動負擔，也讓長輩走路時更加放心。

本次瑪利亞基金會舉辦「守護成雙:靈活運用信託守護家人」講座，參與者主要為家有60歲以上長者且受瑪利亞機構服務的雙老家庭(包含霧峰教養家園、愛心家園日間照顧、瑪利亞學園及台北市稻香發展中心等機構)，兆豐銀行此次特別以工作坊的方式協助參與者，並成立信託服務專案小組，提供每個家庭對財務健診及信託服務的專屬規劃。

兆豐銀行目前已與超過300家異業結盟夥伴合作，未來將持續深化連結，以創新、普惠及永續為目標，並結合創新科技及打詐技術，滿足客戶對資產管理、財務安全及社會公益等需求，提供客戶優質且專業的信託金融服務。

兆豐金控 兆豐銀行

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