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富邦證券權證業務再創佳績 獲證交所頒發三獎項肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券權證業務再創佳績，獲臺灣證券交易所頒發三獎項肯定，富邦證券金融交易處資深副總經理吳仁傑(左)代表領獎。(富邦證券/提供)
富邦證券權證業務再創佳績，獲臺灣證券交易所頒發三獎項肯定，富邦證券金融交易處資深副總經理吳仁傑(左)代表領獎。(富邦證券/提供)

富邦證券深耕權證市場，致力提升交易效率與品質，獲得主管機關高度肯定。富邦證券於2月14日在臺灣證券交易所主辦的「2024年度權證發行人獎勵活動」中，榮獲權值成長獎第一名、權數效率獎第三名及權值卓越獎第五名等三項大獎，展現積極參與權證發行及提供卓越服務的堅強實力。

富邦證券金融交易處資深副總吳仁傑表示，2024年全年發行的權證檔數(含上市櫃)及成交市占率均較2023年成長逾三成，並致力於提供穩定的報價與適當的流動性，經營成果亮眼。富邦證券今年將持續擴大權證業務，提供多樣化的權證標的，發行熱門題材類股權證，讓投資人可依據自身需求選擇適合的投資組合與策略，並透過權證商品以較少的資金參與市場。

為感謝投資人的支持，富邦證券即日起至5月16日推出「2025權證買富邦 好禮一把抓」活動，投資人只要登錄活動，就有機會獲得100 mo幣，活動期間買進富邦權證，更可參與「開門送好禮」、「交易滿額抽」以及「達標加碼抽」的三重抽獎活動，最大獎為6萬mo幣，活動詳情請參閱富邦證券官網或查詢「富邦權證財神網」。

富邦 權證

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