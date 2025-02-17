退休老本夠用嗎？ 2024年勞保老年年金平均月領1.9萬元

勞工月領的勞保老年年金變多了，但仍有逾半數的退休勞工月領不到2萬元的老年給付。根據勞保局最新資料，2024年底有逾187萬名勞工領取勞保老年年金，平均月領1萬9344元，比前年增加520元。但其中，近53.7%月領不到2萬元。

據勞保局統計，2024年總共187萬922名退休勞工正在請領勞保老年年金，平均請領金額為1萬9344元。若以性別區分，男性平均月領2萬683 元，女性平均月領1萬8226元。

其中，17萬8927人請領老年給付金額落在1萬元以下，82萬5599人請領金額在1萬元到2萬元之間，也就是說，近53.7%的退休勞工月領的老年年金不到2萬元。月領金額3萬到4萬之間的有12萬9974人，4萬以上則有8269人。

據統計資料，2024年勞保老年年金平均請領年齡為61.42歲，平均投保年資為29.9年，平均投保薪資為3萬8022元。 對照2023年的勞保老年年金資料，前年平均請領年齡為61.35歲、平均投保年資29.72年，平均投保薪資3萬7909元，平均月領給付金額為1萬8824元。

此外，勞保已連續8年入不敷出，2024年勞保保費收入與給付支出逆差達665億元，再創新高。