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新光金控榮登標普全球《2025永續年鑑》全球Top 1%企業

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控榮登標普全球《2025永續年鑑》全球Top 1%企業。新光金控／提供
新光金控榮登標普全球《2025永續年鑑》全球Top 1%企業。新光金控／提供

新光金控（2888）永續表現再獲國際頂尖永續評比機構肯定！標普全球（S&P Global）日前公布《2025永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2025），新光金控不僅連續五度入選年鑑，此次更榮登保險產業類別(Insurance Industry)「全球Top 1%企業」最高榮譽，以百分等級100、總分93分的亮眼成績獲選全球保險業第一名。

標普全球永續年鑑為全球最具指標性的ESG評鑑，揭露國際道瓊永續指數（The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）對企業ESG績效的觀察與評比。此次評選範圍涵蓋全球多達62種產業、超過7,690家企業，最後僅780家可以入選永續年鑑，競爭相當激烈。新光金控得以脫穎而出、續創佳績，顯見新光金控在永續領域的耕耘深獲國際認可，這也是新光金控繼連續4年入選道瓊永續世界指數(DJSI World Index)、連續2年入選道瓊新興市場指數(DJSI Emerging Markets Index)雙榜佳績後，再次讓世界看見台灣企業在永續發展領域的卓越成就。

新光金控長年將永續理念融入企業文化與整體營運策略，並由上而下透過董事會層級的企業永續經營委員會監督與指導，聚焦「低碳」、「創新」、「共好」三大永續策略主軸，開展各項行動方案，包括依循SBTi的1.5℃情境設定全據點的營運減碳目標與投融資組合減碳目標；針對微型企業、弱勢族群提供多元創新之商品及服務，推動普惠金融；以成就幸福職涯為根基，打造DEI（Diversity, Equity, Inclusion,)的職場環境等，確保落實推動各項永續發展。

新光金控甫於MSCI ESG Ratings中躍升為AAA級最高評級，此次再度入選S&P Global《2025永續年鑑》，並榮登全球Top 1%企業，不僅對於共同致力推動永續發展的全體員工、客戶及企業夥伴是一大肯定，更在在彰顯新光金控在產業間的永續表現上，已躍居國際級領導地位。

展望未來，新光金控將以扎實的腳步穩健前行，依循國際IFRS S1及S2揭露準則持續揭露利害關係人所關注的永續資訊，並落實執行集團SBT減碳目標，響應政府「台灣2050淨零排放」願景，秉持著永續承諾之經營理念，戮力打造「低碳」、「創新」、「共好」的社會，持續為經濟繁榮、社會公益及環保永續創造更大影響力。

ESG 新光金控 減碳

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