金融業首創 合庫成功以五家分行申請通過自願減量專案

合庫銀行積極落實節能減碳，提出「北斗、平鎮、復興、西台中以及南興分行汰換高效率光源及空調設備自願減量專案」，以更換五家營運據點之既有照明或空調設備，提高能源使用效率，達成節電並降低溫室氣體排放量之成果。

該專案於1月6日獲環境部審議通過註冊，專案投入期間10年，預估每年減少24公噸CO2e，10年共計減少240公噸CO2e，執行專案後的減量實績，每年經查驗機構查證及環境部審查通過後可取得碳權，並可選擇自用或是拿至臺灣碳權交易所交易。

近年來合庫金在推動ESG（環境、社會及公司治理）及減碳永續方面展現了強大的企圖心與實際成效，淨零成果獲國際肯定，入列CDP A級領導企業名單。合庫總行大樓於2024年獲內政部認可為既有建築能效標示最高等級之「第1+級近零碳建築」及綠建築標章「鑽石級」肯定，且為台灣第一家完成5,000戶中小企業議合減碳之金融機構。此外，2024年再度入選象徵全球企業永續奧斯卡金像獎的道瓊永續指數(DJSI)，不僅排名銀行組台灣公股第一，更名列全球第三，且依臺灣證券交易所上市金融保險業ESG統計，在溫室氣體排放減量(範疇一加範疇二)部分，合庫金於上市公股金融機構減量排名第一。

為營造綠色辦公環境，合庫銀推動全國238處響應參與綠色辦公，為金融業之冠，並舉辦營業單位節電競賽激勵措施，鼓勵營業單位從工作日常落實節能減碳，2021年至2023年國內營業單位減少用電量達405.66萬度，節電率為14.18%，預估節省之碳排放量為2,003公噸 CO2e，並榮獲「2024臺北市零碳標竿獎」工商產業乙組優等獎、「第6屆國家企業環保獎」非製造業銀級獎等殊榮。另為擴大永續發展的影響力，並發揮敦親睦鄰、友善社區的精神，與松山區敦化國民小學跨界合作，舉辦主題式校園環境教育活動，分享環保教學資源，落實日常資源回收習慣，建構低碳轉型文化。