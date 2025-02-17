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基金免贖回即轉個人信託專戶！中信銀信託服務新上線

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

隨著經濟環境的不確定性增加，如何保護資產、降低風險並確保財富傳承成現代人關注的焦點，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）積極響應金融監督管理委員會信託2.0政策，持續推廣信託業務範疇。17日推出「信託資產移轉服務」，協助將客戶投資累積的基金部位，免贖回即可移轉至安養信託、子女保障信託等個人信託財產專戶，提供中國信託銀行客戶更健全的退休安養、財富傳承規劃服務。

中信銀行長期協助客戶規劃多元類型金錢信託，管理可運用的資產，進而發現許多簽約客戶同時有投資基金以及規劃信託之需求，因此持續優化系統與服務。中信銀行「信託資產移轉服務」，提供平時有投資習慣、持續累積基金部位且已開辦預簽型安養信託、退休安養信託或子女保障信託等金錢信託之客戶，解決以往需將基金中途贖回變現，再將現金存入個人信託財產專戶的繁瑣程序。

中信銀表示，已經申購的單筆、定期定額基金皆可轉入，轉入後定期定額基金則不續扣，只要赴臨櫃填寫申請書，最快次一營業日即可完成移轉，不限次數申辦0費用。

舉例而言，客戶陳先生長期投資基金產品，為自己準備退休資金外，也為孩子儲蓄第一桶金，然陳先生擔憂未來若發生意外或孩子長大不擅理財，可規劃個人信託業務再透過「信託資產移轉服務」，確保移轉後基金部位得以延續，信託財產更可依契約定執行，如約定時間點支付生活費、安養機構、醫療、教育單據等相關費用，達到完善守護財產安全之目的。針對尚未辦理「預簽型安養信託」的客戶，中信銀行即日起至2025年底提供簽約手續費0元優惠。

中信銀行提醒，超高齡時代來臨，伴隨社會福利、長期照顧、醫療資源等多樣化複合需求，退休「老本」、「病本」與「保本」規劃已經成為你我必須面對的重要課題，運用信託等金融工具可加強資產準備與保護。

中信銀行 中國信託商業銀行

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