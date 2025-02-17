健康神隊友 南山人壽提出四項每日必行建議

元宵節後，您是否展開新一年度的健康管理新計畫了呢？南山人壽2025年邁大步，要當「健康神隊友」，促進國人的健康，提出四大每日必行建議：一是多走，建議每人每天應走足8,000步，甚至可挑戰日行1萬步；二是睡飽，每天最好能睡夠7小時；三是喝水，即每天喝足2,000CC的水；四是吃對，即每天要吃足夠的蛋白質及5份蔬果。

南山人壽表示，特別在佳節過後，整理國內外權威單位的健康資訊，就是希望在蛇年，協助保戶為健康加分、維持良好體況，同時持續落實成為「永續健康領航者」的目標。

BAM死忠運動粉絲 步行數繞臺灣13.6萬圈

南山人壽基於鼓勵民眾養成良好運動習慣、推廣自主健康管理等理念，在2019年底開始致力推廣「BAM活力洋溢APP」，舉辦季節及特定假日的個人、團體挑戰賽活動，藉由APP中的開箱寶藏盒及累積「活力積分」等獎勵機制，鼓勵用戶「揪團運動」，同時，也為使用者設定五大目標：一、每日至少步行6,000步；二、達到150大卡以上的動態卡路里；三、每天睡眠時間6.5到8.5小時；四、BMI值在18.5至24之間，以及五、觀察靜止心率(RHR)是否在45~70 BPM(每分鐘心跳數)，只要有以上五項指標，便可計算出使用者每日的「減齡成果」。

BAM APP在「活力積分」、「減齡成果」、「揪團運動」三大特色之下，逐漸累積出南山人壽的健康樂活影響力，截至2024年底，使用者累計總步數已逾1,872億步，約繞行臺灣近13.6萬圈，亦相當減少碳排2,658萬公斤，同時達成健康及環保雙重目的，此外，使用者透過BAM APP養成每日運動及健康管理的習慣後，每日平均步數逐年增加，以2024年為例，使用者平均每天步行9,480步，比設定目標日行6,000步多出58％，每日平均消耗動態卡路里345大卡，亦是目標150大卡的兩倍以上，每日平均睡7.85小時、平均靜止心率63.7BPM、BMI平均23.5，每天平均減齡2.87歲，皆在標準區間。

南山人壽進一步分析使用者中，有65％以上都有達成日行6,000步，最高是60歲以上民眾，有10,809步，即可平均日行萬步，推估應是準退休族群，可能較重視或有步行習慣；而所有用戶的每日平均則是9,480步，其中，男性是10,302步、女性為9,159步。

中壯齡較重視健康 保險觀念也跟著提升

從每天減齡效果來看，日減4到5歲的用戶中，41~50歲者占比最高，約有29％，其中58％是女性、42％為男性。使用者中有7成以上是南山人壽的保戶，在每日運動及觀察自己生理數據後，有近3成會再增購意外、醫療相關保障，可能因為有相關參考數據，連帶影響對於保險保障的重視，且使用BAM APP越活躍的保戶，增購保障的比重更明顯，平均保費亦相對較高。

南山人壽也透過APP每日更新運動任務，如運動健走、呼吸練習、睡眠追蹤、閱讀衛教文章等，且不定期舉辦各種挑戰賽，進一步鼓勵使用者積極管理自己的體況及運動紀錄，且挑戰賽亦會結合公益行動，若全體用戶在挑戰賽中共同達成步數目標，南山人壽即會透過「南山小健將計畫」捐款，支持偏鄉學童體育發展與營養健康，五年內透過挑戰賽達成33.38億步，共捐款16次給14所小學，透過運動號召，同時將溫暖送到偏鄉部落，希望消除健康不平等現象。

每日落實四項行動 為自己存健康資本

協助保戶為健康加分、維持良好體況，同時持續落實成為「永續健康領航者」的目標，南山人壽整理國內外權威單位的健康資訊，提出四大每日必行建議：

一是多走，從先前日行6,000步，拉高到日行8,000步，60歲以下者甚至可挑戰日行萬步，據美國疾病管制及預防中心(The Centers for Disease Control and Prevention)資助的研究顯示，每日維持一定步行數，可降低死亡率；同時據美國關節炎基金會(Arthritis Foundation)指出，走路可強化肌肉力量、關節活動度與強度、血流量、身體彈性、呼吸，並改善心情與睡眠。

二是喝水，據衛生福利部國民健康署(下稱國健署)建議，成年人每天最好能喝2,000CC的水，可藉由身體排洩機制，清除體內廢物，維持身體健康，且起床、用餐前後都是喝水的好時機，最好能分次、小口慢慢喝。

三是睡飽，據美國國家睡眠基金會(National Sleep Foundation)召集18位專業委員，經九個月文獻研究後，二次投票達成共識，建議每天要睡7~9小時，長期睡眠不足或有睡眠障礙者，恐對健康及心理造成嚴重影響，並影響每日工作或學習效率，嚴重者會出現情緒障礙、肥胖或心血管疾病等。

四是吃對，世界衛生組織(World Health Organization )，指出，不健康飲食，與缺乏運動、不當飲酒、吸煙並列四大生活習慣病的危險因子，國健署亦編列了國民每日飲食指南，其中蛋白質，即豆魚蛋肉類至少要占每日總熱量的10％，以熱量需求1500大卡為例，大約是四份，有助維持必須的肌肉量；另外吃夠三份蔬菜、二份水果，補充維生素、礦物質及膳食纖維，促進腸胃蠕動，降低血膽固醇，可促進身體健康，預防慢性病。