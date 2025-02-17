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旅遊、百貨帶路！永豐卡簽帳金額再創高峰 布局旅遊與女性消費市場

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

疫情後旅遊復甦，不僅國際觀光平均花費上升，同步也帶動餐飲及百貨等消費成長。永豐銀行2024年信用卡簽帳金額較2023年成長近10%，再創歷年新高，其中刷卡成長較高的三大消費通路分別為旅遊及百貨、餐飲相關，今年起，永豐銀行持續精心規劃貼近趨勢與潮流的信用卡優惠活動，包含「追星補助計劃」及「WBC全面應援」等刷卡回饋，滿足不同客群卡友需求。

海外旅遊享回饋 出遊賞櫻刷幣倍

2024年前11月國人出遊日韓突破680萬人次。永豐銀行針對旅遊行程、訂房網、航空、國外商店等海外場景推出滿額及專屬刷卡回饋，單月最高可享6,000元刷卡金；為迎接日本旅遊櫻花季即將到來，永豐銀行建議出國賞櫻可搭配專為旅遊外匯玩家設計的雙幣信用卡「幣倍卡」，在日圓匯率有利時，先行換匯並存入永豐外幣帳戶，出遊時刷卡消費即可直接扣除日幣，享受最划算的匯率。透過MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO APP以新臺幣結購日幣，還可享有減0.06分優惠，還提供包含旅遊平安險、旅遊不便險、機場停車及機場貴賓室服務等多項保障，出遊更安心。

追星補助掀熱潮 滿額回饋1200

根據消費行為趨勢調查，67%台灣民眾會將收入花在會觀看演唱會或賽事消費，永豐順應推出業界首度「追星補助計劃」刷卡回饋活動，活動期間，粉絲卡友不論身在台灣還是韓國，看演唱會、購買專輯或偶像周邊等，刷卡滿額可享最高回饋1,200元刷卡金；另針對2月21日起於大巨蛋舉辦之「世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）」，也推出全面應援活動，球迷卡友購買球賽門票、周邊商品、特選交通、國內飯店等，累積滿額最高回饋1,200元刷卡金！詳情請連結永豐銀行官網（信用卡>刷卡享優惠）查詢。

刷卡 永豐銀行 消費

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