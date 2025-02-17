愛情沒來，狼卻來了 兆豐：APP詐騙高達87%為交友軟體

愛情沒來，狼卻來了。根據兆豐銀行統計，截至去年底，接獲的信用卡3D詐騙案件中，手機應用程式類別中，就有高達87%都是交友軟體詐騙，反倒以往常出現的遊戲軟體詐騙僅占13%，愛情詐騙囂張的程度由此可見。

詐騙手法推陳出新，尤其是透過信用卡3D驗證來進行消費的方式，即輸入信用卡資訊後，以收動態驗證碼的簡訊，或輸入於網銀預先設定的靜態驗證碼作為授權依據，更是詐騙集團眼中的肥羊。

現代人生活忙碌，不少人會透過手機交友軟體尋找真愛，詐騙集團更利用此管道找尋目標下手，兆豐銀行表示，詐騙集團甚至利用連視訊都難以出現破綻的AI變臉技術進行詐騙，造成假交友真詐財的案例頻傳。兆豐銀特別提醒，卡友千萬要提高警覺，勿隨意聽信網友建議下載不明APP，以免落入詐騙集團陷阱。

除了交友軟體詐騙猖獗，兆豐銀行指出，近期最新詐騙手法便是詐團會假冒銀行人員或是假檢警，趁白天上班時間，專打電話找獨自在家的中高齡者下手，謊騙該民眾證件被冒用，已涉及刑事案件，須提供信用卡或金融卡資料以配合調查，有些歹徒甚至會身穿警察制服視訊，以取信被害者，並且呼籲民眾可提醒家中長輩多加留意此類的新型詐騙手法。

兆豐銀行為全台第一家推出信用卡綁定三大國際行動支付比對手機門號的銀行，事前便能有效阻斷手機綁卡詐騙，保障兆豐卡友的用卡安全；至於事中則透過24小時TRACE系統，近兩年已成功防堵約新台幣3143萬元的額度未再被盜用，偵測出遭詐欺卡片的平均每卡可用餘額在18家同業中名列前茅，此外，透過VISA監測系統也成功攔阻異常交易約180萬美元，成效顯著。

內政部警政署統計今年1月全台民眾被詐騙總金額高達95億元，不過根據兆豐銀行內部統計，截至去年底3D詐騙已由最高峰時期的破百案例，遽降至每月僅個位數，每月阻擋偽冒詐欺金額也高達新台幣783萬元，減少卡友損失金額達3735萬元，今年春節期間詐騙案件更直接歸零。