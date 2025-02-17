當心愛情騙子 兆豐卡統計 APP 詐騙87%為交友軟體

根據兆豐銀行統計，截至2024年底接獲的信用卡3D詐騙案件中，手機應用程式類別中就有高達87%是交友軟體詐騙，反倒以往常出現的遊戲軟體詐騙僅占13%，提醒卡友千萬要提高警覺，勿隨意聽信網友建議下載不明APP，小心愛情沒來，狼卻來了。

除了交友軟體詐騙猖獗，近期最新詐騙手法便是詐團會假冒銀行人員或是假檢警，趁白天上班時間，專打電話找獨自在家的中高齡者下手，謊騙該民眾證件被冒用，已涉及刑事案件，須提供信用卡或金融卡資料以配合調查，有些歹徒甚至會身穿警察制服視訊，以取信被害者，建議民眾可提醒家中長輩多加留意此類的新型詐騙手法。

由於近年詐騙遽增，各家發卡行為與詐團鬥智比快，紛紛推出多項措施，希望守護民眾用卡安全，其中兆豐銀行是全台第一家推出信用卡綁定三大國際行動支付比對手機門號的銀行，事前便能有效阻斷手機綁卡詐騙，保障兆豐卡友的用卡安全。

至於事中則透過24小時TRACE系統，近兩年已成功防堵約新台幣3,143萬元的額度未再被盜用，偵測出遭詐欺卡片的平均每卡可用餘額在18家同業中名列前茅，此外透過VISA監測系統也成功攔阻異常交易約美金180萬元，成效可謂相當顯著。

為了同理卡友遭詐騙時勢必心急如焚的焦急心情，兆豐銀行客服中心將「詐騙問題併同掛失服務」調整為客服中心最優先接聽電話的第一順位，迅速處理詐騙與掛失。

根據兆豐銀行統計，截至去年底3D詐騙已由最高峰時期的破百案例，遽降至每月僅個位數，每月阻擋偽冒詐欺金額也高達新台幣783萬元，減少卡友損失金額高達新台幣3,735萬元，今年春節期間詐騙案件更直接歸零。