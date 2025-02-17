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第三屆「合庫人壽，合庫年獸文創設計獎」 陶瓷設計比賽開跑

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫人壽延續多元創意精神，舉辦第三屆「合庫人壽，合庫年獸文創設計獎」，即日起至5月31日截止報名，邀請各大專院校學生踴躍發揮創意參與賽事。

合庫人壽總經理藍年紳指出，為培養創意生力軍，同時促進傳統陶瓷工藝的發展，合庫人壽自二年前開始舉辦合庫年獸的設計比賽，將得獎作品製成年度桌曆、陶瓷紀念品及電子賀年卡等，不但給予學子們多元的創意表現平台，並注入活水支持在地製陶產業創生。今年比賽進入第三屆，藍年紳也期待可以發展更多元的文創作品，讓學子們的創意被更多人肯定。第一階段所評選出來的優秀作品，將自6月6日至6月20日於合庫人壽官方粉絲團舉行網路票選，最終所選出的首獎作品將會進入實際量產，將創意具體實現。

「合庫人壽，合庫年獸文創設計獎」邀請國內知名設計專家組成評審團，以「作品創意」、「主題美感」及「可製作性」三大角度來評比作品，評審團之一的象藝創意總監袁世文表示，這個賽事最難能可貴的是將美學教育與實際產業接軌，讓學生將想法落實生產，同時也為製陶傳統工業挹注生命力。尤其現今學子們的創意無限，但缺少產業實作的經驗，所以也提醒同學在設計作品時，要同時了解陶瓷產品的製程，避免太複雜的線條設計，更能在比賽中脫穎而出。

該獎項除了選出金、銀、銅獎外，也針對網路票選出最佳人氣獎，另外選出佳作10名、入選20名，將於9月於松山菸廠台北iF台北設計沙龍這個創意設計的搖籃地舉行頒獎，報名至5月31日截止，合庫人壽歡迎有想法、有創意的同學踴躍參加。報名辦法詳合庫人壽官方粉絲團。

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