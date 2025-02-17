金管會再遭冒名 詐團連保險局名義都敢直接用

金管會又遭冒名詐騙。金管會今日呼籲，近期再接獲外界反映有不肖人士偽冒金管會或保險局人員名義，邀請民眾加入LINE好友或群組，並宣稱可分享專業投資情報，抑或出具偽冒金管會人員工作證、金管會公文等要求民眾繳納稅款、匯款，或協助處理匯款、辦理退款等詐騙情事。

金管會強調，金管會主要訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。因此提醒民眾務必提高防詐意識，小心詐騙，可撥打內政部警政署「165」反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或可撥打金管會電話(02)8968-0899查詢；如有具體證據，亦能直接向警察或法務部調查局告發。

金管會再次提醒民眾，金管會絕不會以LINE或任何社群軟體與民眾聯繫業務，請勿輕易相信來歷不明的社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，並小心查證相關訊息及來源正確性。